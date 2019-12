Juan Carlos Quer: "Mi hija sonríe desde el cielo; hoy la mujer ha dado un paso adelante"

"Hoy la mujer ha dado un paso adelante", afirmó ayer Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, tras la lectura del veredicto, que recibió con "satisfacción" al entender que "la libertad sexual" y "los derechos de la mujer han dado un salto de verdad relevante para nuestro país". "Esa es la contribución, y por eso mi hija sonríe desde el cielo hoy", proclamó.

El progenitor de la joven madrileña cuya pista se perdió a finales de agosto de 2016 hasta el hallazgo de su cuerpo, casi 500 días después, reconoció que, si bien la prisión permanente revisable "no le va a devolver la vida a Diana" ni privar a su familia de una "pena permanente", le queda el "hacer valer el legado" de su hija. "Porque este individuo no volverá jamás a atentar contra la vida y contra la libertad sexual de una mujer", afirma. "No le deseo más que pague a la sociedad por el daño tan brutal que ha originado", sostuvo.

De ese modo, se mostró convencido de que este tipo de condena "jamás se va a derogar en nuestro país". "Porque el cumplimiento íntegro de las condenas no es garantía de reinserción", alegó, y citó el caso de Laura Luelmo.

Su letrado, Ricardo Pérez Lama, cuyo trabajo agradeció Quer, además de a la Guardia Civil y a forenses, "que han contribuido a esclarecer la verdad", explicó que están pendientes de la pena, pero que la prisión permanente revisable "no es que fuese el objetivo", sino el "hacerle justicia a Diana".