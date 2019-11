El jurado popular entrega su veredicto sobre el crimen de Diana Quer

Las partes personadas en la causa judicial por el crimen de la joven Diana Quer, desaparecida en agosto de 2016 durante las fiestas de A Pobra (A Coruña) y cuyo cadáver fue localizado casi 500 días después en un pozo situado en una nave abandonada de Rianxo, han sido convocadas este viernes a las 10,00 horas en relación al veredicto del jurado popular, que deberá ser revisado por el juez Ángel Pantín.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de esta convocatoria y ha aclarado que "en principio, hay veredicto", que deberá ser validado por el juez antes de su lectura pública.

Este veredicto, que debe determinar el grado de culpabilidad del único acusado, Enrique Abuín, alias 'El Chicle', llega tras dos días de deliberación en los que los nueve integrantes del jurado han permanecido juntos y aislados.

En concreto, las deliberaciones comenzaron en la tarde del martes, un día más tarde de lo inicialmente fijado, una vez finalizadas las conclusiones de todas las partes. El juez entregó entonces a los jurados el objeto de veredicto sobre el que han versado sus deliberaciones, que han concluido la noche de este jueves.

Entre otras cuestiones, el veredicto debe analizar si durante las sesiones del juicio, un total de once, ha quedado probado que Enrique Abuín raptó en A Pobra a Diana Quer mientras regresaba a su domicilio, la llevó en su coche hasta la nave abandonada de Asados y allí la violó y la asesinó antes de esconder su cadáver en un pozo, tesis que defienden tanto la Fiscalía como la acusación particular.

La versión alternativa, sobre la que debe pronunciarse el jurado en caso de considerar que la anterior no ha quedado probada, sostiene que Enrique Abuín se encontró sorpresivamente con Diana Quer mientras robaba gasóleo en la explanada donde estaban aparcados los feriantes, y que la mató involuntariamente tras agarrarla por el cuello.

En el primer caso, y si se considera probada la agresión sexual, Enrique Abuín podría ser condenado a la prisión permanente revisable, mientras que, en el otro, la defensa pide para él entre dos años y medio y siete años de cárcel por homicidio imprudente u homicidio con dolo eventual.

La familia Quer espera justicia



El empresario Juan Carlos Quer ha confiado este viernes en que se haga justicia para su hija Diana, al ser el día en el que el jurado popular va a emitir el veredicto que dirimirá el grado de culpabilidad de José Enrique Abuín Gey, el Chicle, y ha agradecido las muestras de solidaridad recibidas.

A su llegada a los juzgados compostelanos, ha dicho a la prensa que "hoy Diana va a estar más presente que nunca en esta sala" y, por ello, ha deseado justicia para ella "y protección para el resto de niñas y jóvenes".

"Espero que se haga justicia y, de corazón, agradecer a todos los españoles las muestras de solidaridad y apoyo. Los hemos sentido muy cerca. Sé que han llorado mucho la tragedia de Diana", ha dicho.

Los delitos por los que el Chicle ha llegado al banquillo son los de detención ilegal, asesinato y agresión sexual a la joven madrileña de 18 años.