Los forenses afirman que El Chicle mató a Diana con la brida

Los forenses que examinaron el cuerpo de Diana Quer afirman que las lesiones que se hallaron en los huesos de su cuello indican que fue estrangulada usando una brida, y no con las manos, al tiempo que han apuntado que en la corredera de esta herramienta "quedaron atrapados pelos" de la víctima.

En la octava sesión del juicio por el crimen de Diana Quer, los forenses que examinaron el cadáver han admitido que, en medicina, "nada es al 100 por cien", pero se han reafirmado en varias ocasiones en que estas lesiones son "más compatibles con el uso de la brida".

En particular, los forenses han indicado que Diana Quer tenía roto el hueso hioides del cuello, lo que indica una fuerte presión "de adelante hacia atrás", y no del modo en que el acusado dijo que agarró "accidentalmente" el cuello.

A mayores, el experto Fernando Serrulla ha indicado que también estaban rotas las "apófisis espinosas" de algunas vértebras, lo que es "más compatible" con una brida que, al introducirse en el canal entre una vértebra y otra por la parte posterior del cuello, hubiese aumentado mucho "la presión de los músculos, favoreciendo que se rompan estas hipófisis espinosas al tiempo que el hioides". "Creemos que la brida tiene un papel muy importante en esta lesión", ha ratificado.

Sobre la posibilidad de que esa compresión se hiciese con la mano, ha apuntado que no puede descartarse, pero ha señalado la dificultad de explicar las lesiones. "Si hiciese una fuerza muy muy grande, podría ser, pero es menos probable que que fuese con la brida", ha dicho.

A mayores, el equipo que revisó el informe de la autopsia ha añadido que la fuerza hubiese sido mayor en el caso de Diana, dado que las "mujeres en edades jóvenes tienen un hioides más flexible". "Se requiere más fuerza en mujeres jóvenes y altas para fracturarlo", han añadido.

Del mismo modo, el equipo que hizo la autopsia ha precisado que la fractura del hueso hioides no es condición para la muerte, si no que lo que se requiere es una presión "continuada", de, al menos, cinco minutos, lo que también desmontaría que fuese accidental. "Si mantiene la presión durante el tiempo suficiente, la persona muere, bien porque se impida la respiración, bien porque se impide que llegue la circulación", ha añadido, y no por la fractura en sí.

También el equipo que realizó la revisión ha dicho que la presión necesaria para matar a alguien es superior a algo "accidental" y debe ser aplicada "selectivamente" para producir la muerte, durante varios minutos.

En cuanto a la posibilidad de que El Chicle llegase a romper el cuello a la joven durante el ataque, con lo cual la muerte sería inmediata, todos los forenses han descartado por completo. "Romper el aparato ligamentoso de una persona viva, más joven, de forma manual, es muy difícil", ha dicho Fernando Serrulla, "se necesitan 20 veces la fuerza de una persona normal". Del mismo modo, ha ratificado la fuerza que tiene esta herramienta: "Con una brida se puede matar a una vaca".

Agresión sexual a Diana Quer

Los cuatro forenses que prestaron declaración en el juicio contra José Enrique Abuín en la Sección Sexta de la Audiencia de Santiago también se han manifestado sobre sobre la autopsia genital realizada: "No hallamos nada que permita pensar en una lesión. Pero el hecho de no encontrarlos no significa nada. No excluye nada. Las agresiones sexuales son de índole de lo más variado, unas muy violentas con el uso de mucha fuerza y con mujeres que optan por la lucha activa, y otras que se quedan quietas para minimizar lesiones y que eso acabe. No sabemos la actitud que adoptó Diana".

Con todo, apuntaron que "no encontrar pruebas no excluye la agresión sexual ya que generalmente apenas se causan lesiones, incluso en personas vivas".

Los doctores Fernando Serrulla, responsable de la Unidad de Antropología Forense del Imelga, Inés Monteagudo y Alberto Fernándes Liste también descartaron a preguntas del presidente de tribunal, Ángel Pantín, que el estado de piernas abiertas y arqueadas, en que apareció el cadáver de Diana Quer, refleje que fue víctima de una violación. "No tiene relación con nada que hubiera podido ocurrir. Otra cosa sería si esas postura la tuviera por haber sido agredida allí. Pero el escenario no fue el pozo. Fue trasladada allí y ocultada en el agua. Sus piernas se movieron en muchas ocasiones", aseguran.

La lectura de Juan Carlos Quer

Juan Carlos Quer, padre de Diana, ha resaltado hoy el hecho de que tanto los peritos que se ocuparon de la autopsia como aquellos que revisaron la misma a petición suya no cuestionen que el móvil del crimen fue sexual.

"Desgraciadamente", ha manifestado a su salida de los juzgados, tras los 496 días que su primogénita permaneció en un pozo de una antigua nave de Asados (A Coruña), "no puede existir una evidencia al 100% de lo que todos tenemos la certidumbre".

Asimismo, ha destacado la coincidencia total de los profesionales que han comparecido en la vista de hoy respecto a que la brida ha sido el arma homicida.

Y, por ende, que hayan desechado un supuesto atropello, primera versión del Chicle, así como un estrangulamiento accidental con las manos con desenlace fatal por haber ejercido demasiada fuerza sobre la garganta de la víctima, su segundo relato.

El abogado de los Quer, Ricardo Pérez Lama, ha señalado junto a su cliente que "todo apunta en la misma dirección", a una violación, y ha subrayado que "nadie lo duda".