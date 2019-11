El Chicle: "La estrangulé sin darme cuenta"

José Enrique Abuín, El Chicle, ha comenzado este mediodía a declarar como acusado de la muerte de Diana Quer. En sus respuestas a la fiscal está confirmado su línea de defensa, es decir, que la muerte de la joven fui involuntaria y que en ningún caso hubo agresión sexual.

"Mi intención no era matarla, creí que era una gitana y iba a delatarme porque había robado gasoil en el camión de unos feriantes", explicó el autor confeso del asesinato de Diana Quer en la primera sesión del juicio que se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia con sede en Santiago de Compostela.

"Me encontré con la chica de frente. Entre una torreta de electricidad y una nave. Yo venía con las garrafas de gasoil. Aparqué y antes de bajarme, una pareja venía caminando y la dejé pasar, me bajé del coche con las garrafas y fui a mirar si dos camiones aparcados tenían gasoil. El primer camión apenas tenía, el segundo más y cargué garrafa y media. Al salir entre los camiones la vi, dejé las garrafas y me fui hacia ella por miedo a que me delatara", ha explicado El Chicle.

"Ella estaba como a diez metros. Mucha luz no había. Pensé que ella sería una de las feriantes. Por miedo a tener problemas con los gitanos y que me delatara, me fui hacia ella. Yo tenía condena por narcotráfico y tenía que pasar unos años sin delinquir. Ya he robado gasoil más veces. Fui hacia ella, eché la mano derecha al cuello y la izquierda la cabeza, cuando reaccioné me di cuenta de que ya no se movía. Le toqué la cara dos o tres veces y ya no respondió. No sé ni el tiempo que estuvo allí", ha dicho en su declaración. .

"¿La mató para evitar una condena de 90 euros?", preguntó la fiscal. "Mi intención no era matarla. La cogí en brazos y la metí en la parte de atrás del coche. Cogí el bolso y el móvil en el asiento del copiloto y metí las garrafas. No la aceché cuando iba con el móvil ni la abordé de forma violenta, ni la maniaté ni la amordacé. No funcionaba la apertura automática del maletero. Ella intentó empujarme. No se me ocurrió avisar a la Policía, me asusté, reaccioné así, sé que hice mal. Normalmente no llevo sábanas tapando el maletero, ni bridas ni cinta aislante. Llevaba en el maletero un desmontable, como un cincel para abrir los camiones. No recuerdo decir a las chicas "Morena, ven aquí".

"¿Cómo le mató con una sola mano?," le inquirió la representante del Ministerio Público. "Se fue hacia atrás, la tenía en el aire con la mano derecha, aprisionándole el cuello sin darme cuenta". "Tengo mucha fuerza, yo levanto mi peso con dos dedos de cada mano", así explica como asfixió "sin darse cuenta" a Diana.



Juicio de Dina Quer: el traslado del cuerpo

En su declaración, José Enrique Abuín ha tenido tiempo para explicar el traslado del cuerpo al pozo en el que se encontró el cuerpo de Diana Quer: "Mi idea era deshacerme del cuerpo en la ría, pero al ver gente en el puerto me acordé de la nave de Asados, Se me dio por ahí".

A preguntas del abogado que representa a la familia Quer, el acusado admitió que le quitó la ropa: un polo, los pantalones y las zapatillas con los que "debió salir el resto de la ropa". La ropa, según el relato de El Chicle, se la llevó en su coche y la dejó aquella noche debajo del asiento del copiloto. Después de dormir se habría levantado para irse hasta A Escravitude, en Padrón, y tirarla en un contenedor para deshacerse de ella.