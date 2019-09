Tres de cada diez menores españoles tienen sobrepeso u obesidad

El 35% por ciento de los menores españoles de 8 y 16 años padece sobrepeso u obesidad, según alerta la Fundación Pau Gasol en su "Estudio PASOS", cuyos resultados preliminares han sido presentados por el jugador de baloncesto y presidente de la organización, Pau Gasol, y la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo.

El investigador principal del estudio, Santi Gómez, explica que si se observa el índice de masa corporal (IMC) el 14,2% tiene obesidad y el 20,7% sobrepeso. No obstante, el porcentaje de población infantil y adolescente con obesidad abdominal (cuando el coeficiente de la circunferencia de la cintura respecto a la altura es igual o superior a 0,5) es un 10% superior al de los obesos según el IMC. Este dato puede demostrar, a juicio de Gómez, un infradiagnóstico de la obesidad y sobrepeso en los niños y adolescentes españoles, por lo que ha abogado por incorporar el análisis de la circunferencia abdominal en las pruebas que se realizar para diagnosticar la obesidad en esta población.

"La obesidad infantil es un problema global que afecta a España, por lo que estamos ante una batalla muy compleja que requiere del esfuerzo de todos los sectores", ha dicho Gasol, quien ha recordado la importancia educar a los menores para que coman de forma saludable. "A mí cuando era pequeño me hacían comer cosas que no me apetecían, asegurando que si no me lo comía en ese momento me lo tomaría después. Al final acabas comiendo porque tienes hambre, por lo que es bueno ser persistente", indicó.

A falta de datos segmentados por comunidades, la nutricionista viguesa Amil Viéitez asegura que los resultados "son compatibles con las últimas estadísticas, que alertan de que los niños gallegos y asturianos son los que mayor índice de sobrepeso y obesidad tienen de toda España", indica, tomando el relevo a los canarios. "Uno de cada tres niños ya presenta problemas de peso que indica que serán adultos con problemas metabólicos, por lo que hay que intervenir", advierte.

El estudio, en el han participado 3.803 niños de 245 centros escolares de toda España, ha constatado el elevado nivel de sedentarismo en esta población escolar. Y es que, el 63,6% no alcanza los 60 minutos al de actividad física moderada o vigorosa recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente las niñas (70,4%). Gómez ha avisado de que entre los niños de tercero de Primaria y adolescentes de cuarto de la ESO se produce una disminución de 106 minutos diarios de actividad física. Lo mismo ocurre con las horas dedicadas al uso de pantallas, ya que a más edad más tiempo de utilización de estos dispositivos, unos 144 minutos más.

"Antes costaba meter a los niños en las casas y ahora cuesta sacarlos de casa", ha comentado Gasol, quien gracias a jugar activamente en el patio del colegio y en actividades extraescolares se enamoró del baloncesto. Con el fin de reducir estas cifras, desde la Fundación instan a aumentar las horas de actividad física tanto dentro como fuera de los centros educativos; y elaborar un plan nacional contra la obesidad infantil con una asignación presupuestaria suficiente.