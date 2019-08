Félix Ramírez "Creo que mucha gente añora el rock and roll real, donde las cosas pueden ir mal"

El guitarrista y fundador de The Sounds, Félix Rodríguez, vaticina que, mientras se lo sigan pasando bien sobre el escenario, la banda continuará. No les pesan los veinte años de carrera, al contrario, Rodríguez cree que es "bonito" ver cómo dos generaciones se unen para verles en concierto. Lleva ya varios días en A Coruña, es un gran aficionado al surf, aunque las olas de Riazor tendrán que esperar. Esta noche las verá desde el escenario, la banda cerrará el Festival Noroeste Estrella Galicia. Su concierto comenzará a medianoche.

-Es la primera vez que estamos en A Coruña, pero hemos estado en otras ciudades de España, así que, estamos muy emocionados. Siempre es divertido tocar en una ciudad nueva. Es muy bonita, así que, estamos deseando que sea la hora del concierto.

-Sí, me gusta mucho el surf, aunque no he tenido tiempo todavía de practicar porque he estado paseando, viendo edificios y comiendo. He podido visitar varios restaurantes y eso es lo que he estado haciendo, probar comidas diferentes y descubriendo lugares nuevos.

-A nosotros nos encanta tocar en directo y estamos muy agradecidos por poder seguir esta trayectoria. España siempre ha sido uno de los mejores lugares para venir y tocar y tenemos muchos buenos seguidores aquí, así que, está genial que todavía podamos seguir haciéndolo y nos gustaría seguir viniendo muchos años. Esperamos poder seguir lanzando música. Además, estamos preparando nuevo disco con The Sounds, saldrá este otoño, así que, esperamos poder volver el próximo año.

-Pasárselo bien y que los fans disfruten es muy importante. Nosotros todavía nos lo pasamos bien cuando tocamos, cuando escribimos, cuando nos vamos de gira juntos, aunque algunas veces queremos que The Sounds evolucione, tampoco queremos cambiar demasiado. A la gente a la que le gusta The Sounds les va a gustar el nuevo álbum porque combina el sonido clásico con electrónica y con ritmos dance. Pensamos mucho cuando escribimos y lo hacemos basándonos básicamente en cómo nos sentimos en ese momento y no pensando en lo que puede gustar escuchar a nuestros fans.

-Sí, tenemos fans más jóvenes y otros mayores. Es genial verlo porque hemos estado más de veinte años en los escenarios y todavía podemos ver a nuestros fans que, ahora, vienen con su familia. Es muy bonito tocar para dos generaciones.

-Al principio, nosotros pudimos ir a Estados Unidos y nos pasamos bastantes años allí, por eso para nosotros no fue tan complicado despuntar fuera de Suecia. Hoy en día, tenemos más fans fuera de Suecia. Irnos de nuestro país nos dio mucha fuerza y nos enseñó qué tipo de banda somos.

-El futuro de The Sounds será como siempre, somos una banda de directo, y creo que la gente va a querer más música en vivo. Los últimos dos años fueron más de música electrónica y Djs pero creo que mucha gente añora el rock and roll real, donde las cosas pueden ir mal, conciertos en los que la banda lo toca todo y que se lo pasa bien encima del escenario. Continuará de esta manera. Para nosotros, todo se reduce a tocar en directo. Veo el futuro reluciente, creo que no cambiará demasiado. Yo no espero que nuestra música suene en la radio, aunque me gustaría, pero creo que si nos escuchan, descubrirán a una banda que disfruta con el directo.