Consulta el tiempo que hará en Santiago para O Son do Camiño

Uno de los requisitos fundamentales para que un festival de música sea brillante es que la meteorología respete. Este jueves, Santiago de Compostela da la bienvenida a la segunda edición de O Son do Camiño, un espectáculo musical que reunirá hasta el sábado en O Monte do Gozo a más de 35 artistas nacionales e internacionales, de los que disfrutarán más de 30.000 asistentes diarios.

La predicción general para las tres fechas, según la información de Meteogalicia, avanza un estado del cielo que alternará períodos de nubes y claros con otros ocasionalmente muy achubascados. Habrá nieblas matinales el domingo y se esperan precipitaciones el jueves por la tarde y del viernes por la tarde al sábado por la mañana. Las temperaturas serán normales para esta época del año. Esta es la previsión temporal detallada:

Jueves

La cita cultural en la capital gallega abre el telón hoy con Die Antwoord, Bastille, Richard Ashcroft, Dimitri Vegas & Like Mike, Beret, Royal Republic, Graveyard, Second, The Zombie Kids, Kitai, Molina Molina y Alice Wonder. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 17 grados. Según la predicción señalada por Aemet, la probabilidad de lluvia es elevada desde las 17 horas hasta las 20 horas, momento en el que remitirán las precipitaciones. El termómetro se mantendrá en 16 grados hasta las 17 horas y bajará progresivamente hasta los 10 grados con la llegada de la medianoche.

Viernes

O Monte do Gozo disfrutará mañana de artistas de renombre como Black Eyed Peas, Rosalía, Iván Ferreiro o Marem Ladson, entre otros. Las temperaturas estarán entre los 9 y los 17 grados. Según Meteogalicia, la probabilidad de lluvia es elevada durante toda la tarde y a la noche. Por datos de Aemet, la probabilidad de precipitaciones es alta a lo largo del día, sobre todo, desde las 15 horas hasta las 19 horas; en cuanto a las temperaturas: bajarán hasta los 12 grados a medianoche.

Sábado

O Son do Camiño cierra la edición con la participación de Iggy Pop, Vetusta Morla, David Guetta, The Hives, Ayax y Prok, Bad Gyal, Electric Pyramid, Full, Familia Caamagno, Baiuca, Mordem, Ortiga y Eme DJ. El sábado, los termómetros se mantendrán entre los 12 y los 17 grados. Los datos de Meteogalicia avanzan probabilidad de lluvia para la mañana. Según Aemet, las temperaturas estarán entre los 10 y los 19 grados.

El tiempo en Galicia

Como señala Meteogalicia, la situación meteorológica continuará este jueves marcada por la presencia de bajas presiones al norte de la península Ibérica y los vientos de componente norte. Así las cosas, el tiempo seguirá muy cambiante: los cielos estarán alternando nubes y claros con la posibilidad de chubascos aislados y ocasionales más probables en las provincias de A Coruña y Lugo.

Las temperaturas mínimas descendieron, por lo que la madrugada fue nuevamente fría, y las máximas quedarán sin cambios significativos. Los vientos soplarán con escasa intensidad, de dirección variable por la mañana y de norte por la tarde.

La inestabilidad protagoniza la jornada meteorológica en Galicia. // M.G. Brea / M. Clavero