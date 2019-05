Los jueces ordenan volver a nutrir a Lambert, el paciente francés en estado vegetativo

Los médicos del hospital de Reims reintegraron ayer la alimentación artificial de Vincent Lambert, el paciente en estado vegetativo al que se la habían retirado un día antes, en cumplimiento de una decisión judicial.

El Tribunal de Apelación de París ordenó que se volviera a alimentar al paciente para dar tiempo a que se pronuncie el Comité para los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, al que habían recurrido los padres, contrarios a que se le deje morir.

Era el último recurso que les quedaba a los progenitores, que vieron cómo doce horas después de que se retirara la alimentación del paciente, la Justicia volvía a darles un plazo suplementario.

Es la quinta vez que los jueces ordenan volver a alimentar a este paciente, convertido en un símbolo del final de vida en Francia. Cada vez que los médicos que lo tratan, en concierto con su esposa, decidían retirarle la sonda que lo alimenta, los padres, militantes de una asociación católica, encontraban un resquicio legal para que volviera a ser nutrido.

Los padres de Lambert quieren aprovechar este plazo suplementario para que su hijo sea trasladado a otro centro, al considerar que los doctores que lo tratan en Reims no entienden sus tesis. "Vincent está bien. Pedimos que salga de este hospital. No es un enfermo terminal. No hay más que verlo en los vídeos. Todo queda reflejado en su mirada. Solo necesita beber, comer y amor", aseguró la madre, que en los últimos días ha difundido imágenes de su hijo en la cama del hospital.

En el vídeo, difundido a través de la revista "Valeurs Actuelles", el rostro de Lambert aparece en un primer plano, con la mirada perdida y una expresión de tristeza, siendo acariciado por su madre que repite continuamente: "No llores, pequeño. Estamos aquí. No te vamos a dejar".

El abogado de Rachel Lambert, su esposa, anunció que van a denunciar la publicación del vídeo.

El Vaticano ha señalado que "la alimentación y la hidratación son una forma de cura esencial siempre proporcionada al mantenimiento de la vida. Alimentar a un enfermo no constituye nunca una forma irracional de obstinación terapéutica", ha apuntado el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el cardenal Kevin Farrell.