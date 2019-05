La Feira do Viño do Ribeiro desvela su palmarés

| La 56ª edición de la Feira do Viño do Ribeiro entregó ayer sus premios. El mejor blanco de bodega fue Ramón do Casar 2018, de Adega Ramón do Casar, mientras que el segundo clasificado fue el vino Alter 2018, de Priorato de Razamonde. En la categoría de colleiteiros, el primer premio fue para Eduardo Bravo 2018, de José González, y el segundo para Catro Ferrados 2018, de José Varela. El mejor tinto de colleiteiro fue Cuñas Davia 2017, de Adegas Valdavia, y el de bodegas, Priorato de Razamonde 2017.