Una guía de ocho erres para disminuir la basura

Patricia Reina y Fernando Gómez facilitaron una lista de normas, ocho, para disminuir la producción de basura en casa. Todas comienzan por la letra erre: rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, reincorporar, reclamar y recoger.

Así, primero hay que rechazar que nos den infinidad de bolsas de plástico, cucharitas, pajitas o productos que estamos seguros que no vamos a utilizar. "España es el país que más pajitas consume de Europa, trece millones al día", criticó Patricia Reina quien subrayó que, en principio, "nos parecen inofensivas" pero no lo son ya que su consumo es masivo e incluso se han encontrado no solo en estómagos de animales marinos sino en la nariz de tortugas.

En la conferencia, los asistentes también pudieron ver fotos impactantes y tristes de animales muertos que llevaban en sus estómagos infinidad de elementos de plásticos; kilos, en el caso de ballenas. Hasta se captó en una foto a un albatros alimentando a su hijo con plásticos pensando que eran comida. Y es que como bien apuntó Reina, los animales no saben que son plásticos, no lo diferencian como nosotros. El resultado es que acaban muriendo. "Son consecuencias del uso masivo del plástico desechable a las que, tristemente, nos estamos acostumbrando", lamentaron los blogueros y autores del libro "Vivir sin plástico".

En el libro, se ofrecen indicaciones de desodorantes naturales a base de bicarbonato, por ejemplo; hilo dental de seda o bambú en envase recargable de vidrio; copas menstruales para sustituir a compresas y tampones. En el caso de llevar aperitivos para tomar fuera de casa, recomiendan llevarlos en bote de cristal, usar servilleta de tela y termo.