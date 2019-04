La UE limita las grasas trans

La UE pone coto a las grasas trans. La nueva regulación aprobada por la Comisión Europea (CE) restringirá la cantidad de grasas trans -resultado de la transformación de aceites líquidos insaturados en sólidos mediante un proceso de hidrogenación- en los alimentos a un máximo de 2 gramos por cada 100 gramos de grasa. La normativa, que se aplicará a partir del 2 de abril de 2021 en todo el mercado de la Unión Europea, pretende proteger la salud de los consumidores de estas sustancias, cuya ingesta, según la OMS, causa más de 500.000 muertes por enfermedades cardiovasculares. Las grasas trans - también conocidas como grasas hidrogenadas o aceites vegetales parcialmente hidrogenados- se encuentran en productos industriales como bollería, patatas fritas de bolsa, aperitivos, cereales refinados, precocinados y helados.

La Fundación Española del Corazón (FEC) ha aplaudido la medida, que esta organización venía solicitando desde el año 2015 tras la prohibición del uso de este tipo de grasas por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Hasta ahora, la normativa europea solo se limitaba la cantidad de ácidos grasos trans en preparados para lactantes y de continuación -no pudiendo superar el 3%-. Solo Dinamarca, Austria, Suiza e Islandia tenían establecido un marco legal que obligaba a la industria a limitar en un 2% la cantidad de grasa trans utilizada en productos alimentarios, como regula ahora la Comisión Europea.

Según un estudio de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), los consumidores deben mantener la ingesta de grasas trans lo más bajas posible para evitar riesgos de salud. En este sentido, la FEC recuerda que la evidencia científica demuestra que las grasas trans son las peores grasas para la salud cardiovascular, ya que aumentan los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos, y disminuyen los niveles de colesterol bueno (HDL).

"Limitar el máximo de cantidad de grasas trans es una medida acertada porque disminuirá la cantidad de grasas trans que se consuman, aunque, lamentablemente, no será suficiente para solucionar el problema de base, que es la educación: cada vez comemos peor y somos más sedentarios. Los niños no pueden alimentarse de comida rápida y el deporte tiene que ser una asignatura que se dé cinco horas a la semana", opina el doctor Ramón Mantilla, miembro de la Sociedad Española de Cardiología.

El cardiólogo recuerda que la obesidad infantil ya afecta al 15% de los niños y que va en aumento, debido, fundamentalmente, al abandono del ejercicio físico y la dieta mediterránea. "Los niños no se ejercitan por lo que ganan peso o tienen una morfología muscular mala aunque no consuman muchas calorías, y encima, tenemos una alimentación poco diversa. Hasta que no nos demos cuenta de que la obesidad es una enfermedad, no vamos a espabilar", critica el director de la clínica Corazón Azul de Vigo.

La nutricionista viguesa Amil López Viéitez explica que el peligro de las grasas trans radica en que el cuerpo no es capaz de eliminarlas. "Son como un 'plástico' que obstruye las venas y arterias. Además, aumentan los niveles de triglicéridos y de lipoproteinas dañinas (colesterol malo o LDL) en la sangre y disminuyen las lipotroteínas protectoras (HDL), provocando un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares", afirma.

La experta explica que el consumo de grasas saturadas se ha reducido mucho en las últimas décadas animado por las autoridades sanitarias. Sin embargo, las trans han aumentado en la cesta de la compra, ya que están presenten en inmumerables productos de alto consumo en la población. Por ello, para esta nutricionista, la medida de limitar la cantidad de grasa trans es "muy acertada". "Va a ayudar sobre todo a las familias con menos recursos económicos, que hacen un mayor consumo de estos alimentos procesados de bajo coste", argumenta.





