"La labor de Letizia no es fácil"

Interpelada por la periodista Ana Lago, María Teresa Álvarez reonoció que el papel de la reina Letizia es "complicado". Al respecto, señaló que "la labor como reina consorte no es fácil" si bien es cierto que "ya no se le está exigiendo tanto". A su favor, destacó que es una mujer "inteligente" así como "bien asesorada".

En el coloquio del CLUB FARO, también tuvo palabras para otras monarcas de la historia de España. En cuanto a Isabel II, indicó que "la historia es injusta con ella y si la descalifica es por ser mujer".

Sobre esta figura tan criticada históricamente, aclaró que cuando escribió el libro "Isabel II. Melodía de un recuerdo" optó por "no exculparla de nada. Solo voy a tener en cuenta las circunstancias atenuantes que hay en toda vida: cómo la educaron, con quién la casaron, cómo eran los partidos políticos en aquel momento... No omito nada, ni amantes ni no amantes".

Álvarez resaltó que "si Isabel II fue una mala reina porque tuvo amantes, el mismo calificativo habría que darle a su padre, a su hijo, a su nieto, a su biznieto... No digo que haya hecho cosas maravillosas".

Recordó un comentario que realizó en el Puerto de Santa María donde resaltó años atrás que "nunca hubo mayor seguridad en la historia de España que los herederos al trono tuviesen los genes de la dinastía reinante que con Isabel II", lo que levantó unas risillas entre el público.

Añadió que, a la hora de escoger un personaje sobre el que escribir -Urraca, Catalina de Lancaster, la infanta Paz de Borbón, entre otras- lo que busca es, sobre todo, aprender, conocer mujeres que sufrieron por ser mujer a lo largo de la historia.