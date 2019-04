La Guardia Civil ve "irreparable" el daño

El daño en el "Túmulo do Barro" es irreparable", afirma la Guardia Civil. El Seprona ha remitido un oficio a la delegación provincial de Patrimonio para que valore económicamente los daños ocasionados.

Este periódico se puso en contacto ayer con la Consellería de Turismo e Cultura para conocer su postura sobre el destrozo de un bien catalogado.

El gabinete de comunicación precisa, en relación a los hechos de O Irixo, que "un técnico da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial, a instancias do Seprona da Comandancia da Garda Civil de Ourense, desprazouse e ten analizado o ocurrido no espazo de monte comunal do Irixo onde se localiza a afección ás mámoas. Desde a Dirección Xeral de Patrimonio procedeuse de xeito inmediato á abrir un expediente de dilixencias previas para aclarar o acontecido e solicitouse información tanto á comunidade de montes como ao Concello".