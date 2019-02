El BBVA apoya ocho proyectos solidarios elegidos por sus empleados en Galicia

Ofrecer atención fisioterapéutica a afectados de párkinson, mejorar la autonomía de personas con síndrome de Down, posibilitar tratamientos médico-quirúrgicos apropiados a menores procedentes de África que sufren patologías graves pero curables o promover la interacción y el intercambio de experiencias entre niños y personas mayores. En Territorios solidarios del BBVA hay espacio para cualquier iniciativa dirigida a mejorar la vida de las personas. En su sexta edición, este programa apoyará ocho proyectos de otras tantas entidades de acción social en Galicia -elegidos por los propios empleados del banco-, que recibirán un total de casi 42.000 euros para llevar a cabo sus iniciativas, que beneficiarán a más de 45.000 usuarios.

"Uno de los principales motivos del éxito del programa Territorios Solidarios radica en que son los empleados en activo de la entidad en España los que tienen la oportunidad de proponer y votar los proyectos presentados por entidades de ámbito nacional que quieran impulsar", subrayó la directora de la Territorial Noroeste de BBVA, Yolanda Martínez-Bajo, durante su intervención previa a la entrega de distinciones. Un acto celebrado en la mañana de ayer en la sede central de la entidad en A Coruña, y que también contó con la participación del director de Zona de BBVA en Galicia Centro, José Manuel Martín Serrano. Martínez-Bajo explicó que Territorios Solidarios "es uno de los programas más queridos" por los empleados del BBVA, "ya que su labor como padrinos y madrinas nos permite llegar a entidades muy locales buscando que sean más conocidas por todos", recalcó.

Proyectos seleccionados

La directora de la Territorial Noroeste del BBVA destacó, además, la "gran labor" que desarrollan de las ocho asociaciones cuyos proyectos han sido seleccionados en esta edición -Afaga, Afaco, Asociación Down Galicia, Asociación Down Coruña, Asociación Down Lugo, Aodem, Fundación Andrea y Fundación Tierra de Hombres Galicia- y agradeció el compromiso de los empleados de la entidad bancaria con estas iniciativas. "Desde el nacimiento de este programa se ha buscado llegar a todos los ámbitos geográficos y atender al mayor número de beneficiarios", apuntó Martínez-Bajo, quien recordó que en las seis ediciones del programa se han concedido un total de 48 ayudas en Galicia, "creando oportunidades para más de 57.000 personas a través de proyectos que buscan mejorar su vida".

De las 43 iniciativas presentadas en esta ocasión a nivel territorial, los empleados de BBVA Galicia eligieron ocho, entre las que destacan los proyectos vinculados a personas con discapacidad y a la atención de enfermos, que representan el 76% del total de los elegidos.