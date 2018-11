Feijóo emplaza a las mujeres a denunciar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se sumó ayer a los actos que se celebraron con motivo del 25-N, y pidió a las víctimas de malos tratos que denuncien la situación que sufren y a su agresor.

A la conclusión de la marcha contra la violencia de género "Camiño ao respecto", el titular del Gobierno autonómico dijo que más del 80% de las mujeres que perdieron la vida en los últimos años fueron personas "que no se atrevieron a denunciar lo que estaban sufriendo". "Cualquier mujer que esté sufriendo cualquier tipo de violencia, por supuesto física, pero también verbal, cualquier tipo de insinuación, de gesto, que lo denuncie sin ningún miedo", afirmó. El titular de la Xunta recorrió ayer, acompañado por cargos y diputados del PPdeG, entre otras personas, la distancia que separa el Monte do Gozo de la Plaza do Obradoiro, y a su llegada afirmó que Galicia "no necesita más pactos" contra la violencia de género, sino "que se cumpla" el estatal.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, dijo ayer que "el sistema patriarcal legitima la violencia contra las mujeres", y reiteró que "la Manada no son cinco, hay una manada en la base del sistema patriarcal, el ámbito doméstico, en el social e institucional".