Un renovado Cantos na Maré inclúe este ano a Mercedes Peón, Chico César e Teresa Salgueiro

O festival da lusofonía Cantos na Maré regresa a Pontevedra tras un parón de ano e medio cunha fórmula renovada, ampliando a catro días a súa duración e utilizando varios espazos da cidade. O Pazo de Cultura compartirá protagonismo co Teatro Principal e ademais o festival, que se desenvolverá do 11 ao 14 de outubro, engadirá espectáculos de rúa que serán gratuítos. As entradas, con prezos que van desde os 7 ata os 20 euros, poden adquirirse xa en Ticketea. com e na Casa da Luz.

O proxecto foi presentado onte nun acto no que participaron Fran Rivera, director do festival; Carmen Fouces, concelleira de Cultura; Jacobo Sutil, director de AGADIC; Xosé Leal, deputado de Cultura; Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística; Luís García, representante da Cámara Municipal de Évora e Uxía Senlle, directora artística do festival.

Entre os artistas do cartel deste ano atópanse destacados nomes da lusofonía como a portuguesa Teresa Salgueiro, ex vocalista de Madredeus; o brasileiro Mozo César, un dos fundadores do festival; a galega Mercedes Peón que presentará en Pontevedra o seu quinto disco "Deixaas"; as rapeiras Capicúa e Eva RapDiva desde Portugal, coa galega Wöyza; o rock e o kuduro de Throes & The Shine; a mozambiqueña Salma Uamusse; a brasileira Bia Ferreira; o proxecto "Coladera" liderado polos brasileiro Marcos Suzano, un dos mellores percusionistas do mundo; e o caboverdiano Mário Lúcio, músico e poeta.

O festival incluirá este ano importantes novidades, que serán presentadas pola organización nos próximos días e que incluirán actividades paralelas como sesións de cinema, talleres para nenos ou iniciativas formativas para músicos e para o público en xeral.

Sen abandonar a idea inicial da lingua como conexión de Galicia con outras culturas, outros países e outros continentes, Cantos na Maré pretende este ano reorientarse para "atravesar máis mares, deixarse alumear por máis lúas e espallarse a máis mundos", explicou Uxía Senlle.