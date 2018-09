"No se puede creer en Dios y ser mafioso", advierte el Pontífice en Sicilia

El papa Francisco rindió ayer homenaje en Sicilia al sacerdote Giuseppe Puglisi, asesinado hace 25 años por la Cosa Nostra, y advirtió a los mafiosos, durante una misa multitudinaria, que no pueden vivir como cristianos. "No se puede creer en Dios y ser mafioso, quien es mafioso no vive como cristiano, porque blasfema con la vida el nombre de Dios", afirmó Francisco en medio de los aplausos de los más de 100.000 fieles que acudieron a verle en Palermo, según las cifras de las autoridades.

Y agregó: "así que le digo a los mafiosos: cambiad, dejad de pensar solo en vosotros y en vuestro dinero, convertíos al verdadero Dios de Jesucristo. De otro modo vuestra propia vida estará perdida y será la peor de las derrotas".

En la gran explanada verde del Foro Itálico, junto al mar, el mismo lugar donde Puglisi fue beatificado en 2013, Francisco recordó el sacrificio del sencillo cura que desde su parroquia del barrio desfavorecido de Brancaccio trató de salvar a los jóvenes de las garras del crimen organizado.

El sacerdote palermitano fue asesinado de un tiro en la nuca el 15 de septiembre de 1993 por orden de la Cosa Nostra, el mismo día en que cumplía 56 años.

El asesinato de don Pino, que era un símbolo para quienes no se dejan amedrentar por la mafia, causó conmoción y provocó una gran reacción social en todo el sur de Italia, que aun no se había recuperado de los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolpo Borsellino el año anterior. "El padre Pino sabía que se arriesgaba, pero sabía sobre todo que el verdadero peligro en la vida es no arriesgar y vivir cómodamente", continuó Francisco, que llamó a los fieles a olvidar el egoísmo siguiendo el ejemplo del párroco.