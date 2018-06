Miguel Bosé, emocionado con los 'pitufos' de Mos y su festival de fin de curso

Miguel Bosé no ha podido resistirse al talento y al encanto de los "pitufos", alumnos de Infantil del colegio Lar en Mos. Hace unos días, estos pequeños celebraban, como viene siendo habitual estos días, el festival de fin de curso del centro. Niños y profesores tomaron como inspiración a Miguel Bosé, convirtiendolo en coprotagonista de su espectáculo.



Pero fueron un paso más allá y compartían un vídeo en Youtube dirigido al artista. "Hola Miguel Bosé. Sabemos que es muy que es muy difícil que vengas vengas a vernos, pero nos haría mucha ilusión que nos mandaras un mensaje par animarnos" decían los pequeños.



Y Bosé no ha dudado en responder como se merece a estos pequeños. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, con un vídeo en el que asegura que se "ha emocionado mucho" viendo su "fantástico trabajo". "Ha sido un montaje de fin de curso espectacular que me llevo en e corazón" aseguraba el artista.





Gracias a los pequeños alumnos del @ColegioLAR en Mos - Pontevedra por esta maravillosa sorpresa.



Os deseo todo el éxito del mundo el próximo 15 de junio en vuestra presentación. Un beso, MB. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 9 de xuño de 2018

Además de mostrar su agradecimiento a al equipo docente del centro, Bosé se ha mostrado conmovido con que "gente pequeña se fije en mi trabajo, es increíble lo que he visto y quiero más".