En el amor y en la enfermedad: ¿Cómo afecta el cáncer a las relaciones de pareja?

La ansiedad, impotencia e incluso son sentimientos habituales entre los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer. Y que, indudablemente, puede afectar “temporal o definitivamente” a la relación de la pareja, como advierte la sexóloga Susana Ivorra.

Esa experiencia vital “tan potente te transforma a ti y a tus relaciones”.

Por ello, “necesitamos adaptarnos aunque sea temporalmente a una nueva dinámica. Quizá dejarnos ayudar cuando normalmente tenemos el rol de cuidador o viceversa. Quizá expresarnos más cuando habitualmente tendemos a guardarnos muchas cosas dentro. Lo importante es ir adaptándonos a la situación y a las necesidades”.

También, hace hincapié la especialista, puede dejar en evidencia cómo era en realidad la relación de pareja y ante eso, cuando la tormenta ya ha pasado, “puedes necesitar hacer cambios en ella o incluso dejarla”.

¿Qué papel juega el amor en el tratamiento contra el cáncer?

Sea amor de pareja, amistades o familia, ese sentimiento y esas personas pueden ser el ancla que nos dé estabilidad cuando todo se mueve a nuestro alrededor, indica Ivorra.

“La conexión con otras personas es importante, pero si no tienes a tu alcance esas buenas anclas siempre se recurrirá a la comunidad, virtual o física: grupos de apoyo, terapeutas…”.

“No queramos forzar algo que no es: no podemos obligar ni forzar a que las personas que nos rodean sean el apoyo que necesitamos. Podemos expresar nuestras necesidades, pero si no pueden o no saben estar como necesitamos, su compañía puede incluso hacernos sentir una mayor soledad”.

La terapia de pareja puede ser fundamental durante el proceso de recuperación del cáncer / Freepik

Y, dependiendo del estado previo de la relación, si ya había mucho desgaste, distancia o mala comunicación, el diagnóstico y los tratamientos del cáncer, “como pueden ser otros acontecimientos vitales que nos conectan con la salud, la vida o la muerte, son aceleradores de relaciones”.

“Nos impulsan hacia delante en la relación y en esa aceleración pueden situarnos muy cerca del final de la relación o, por el contrario, en un lugar de conexión más profundo”.

¿Y cómo se puede adaptar una pareja a esta nueva situación?

Cada persona, no obstante, es un mundo y tiene necesidades distintas. “Por ese motivo es especialmente importante la comunicación, para expresar nuestras necesidades particulares”.

La pareja se puede fortalecer o debilitar durante el cáncer / Freepik

“Habrá quien necesite hablar del tema o quien prefiera distraerse y evadirse.

Habrá quien necesite más espacio para sí misma o quien necesite estar y sentirse rodeada y acompañada.

Habrá quien necesite tener toda información para procesar lo que está viviendo o quien prefiera saber lo justo para tirar hacia adelante”.

También habrá personas que “necesite del sentido del humor para aligerar su carga o quien sienta que el humor trata de minimizar su dolor y lo rechace .

. E incluso habrá quien en unos momentos necesite unas cosas y en otros prefiera otras”.

Es importante, aclara, no forzarse a vivirlo de determinada manera como si existiera el buen manual de la vivencia del cáncer.