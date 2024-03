El pan de supermercado que ha conquistado a nutricionistas para tostadas o meriendas

El pan es un alimento que no puede faltar en la mesa de los españoles. Está presente en todas las comidas y resulta complicado encontrar alguna comida en la que no haya un trozo de pan para acompañar. Por eso cuando nos proponemos perder peso, renunciar al pan se convierte en una de las decisiones más complicadas, pero eso ya no tendrá que pasar.

Llevar una alimentación equilibrada y saludable es muy importante, y este alimento debe tener un peso importante en nuestra dieta. Por ese motivo la clave debe estar en el tipo que seleccionamos.

Cada vez son más los nutricionistas que se pasean por los supermercados para acercar a sus seguidores las opciones más saludables y recomendadas para añadir a su alimentación diaria y han encontrado el pan más saludable.

Mercadona ha incorporado a su sección de panadería un pan 100% integral que ha conquistado a los expertos en alimentación.

Entre sus ingredientes, señalar que está compuesto principalmente por harina de trigo integral, y luego aceite de oliva virgen extra, y sin aditivos ni conservantes. Además, cuenta con hasta nueve proteínas y tiene un precio de 1, 50 euros.

¿Cuánto pan puedo comer al día?

Eso de tomar media barra de pan al día no es lo mejor para nuestra salud. Con unos 120 g diarios, es decir, 4 rebanadas o 2 panecillos, es más que suficiente. Además de saciar ese gusanillo de comer pan, estamos aportando la cantidad de hidratos que necesita nuestro cuerpo.

Entre las opciones más recomendadas, los expertos siempre prefieren el pan integral, no porque contenga menos calorías que el pan sino porque cuenta con un elevado contenido en fibra, que nos ayudará a que no piquemos entre horas. La fibra, además, cuida nuestra flora intestinal y ayuda a que el azúcar del pan entre poco a poco a la sangre, aportando la energía de forma dosificada.