La dieta que seguimos repercute en muchos de los aspectos de nuestra vida. Pero esto se multiplica si nuestro rendimiento físico tiene un papel relevante en nuestro día a día, como acontece con los deportistas. Es por eso que la dieta de Robert Lewandowski es uno de los secretos del delantero del Bayern de Munich para ser uno de los mejores futbolistas a nivel mundial.

Pero ¿en qué consiste exactamente la dieta Lewandowski? Este régimen, que el deportista sigue con ayuda de su mujer y nutricionista Anna Starchuska, se conoce popularmente como 'dieta invertida' y se fundamenta principalmente en comer al revés.

El método de la dieta Lewandowski

Eso de comer al revés no significa hacer el pino antes de probar bocado, sino comenzar por el postre, después ingerir la ración de proteínas y terminar con lo que generalmente sería un entrante. En diversas entrevistas, Lewandowski ha puesto ejemplos de un menú de su dieta: "Como el pastel primero. Luego fideos y carne, y al final ensalada o sopa".

El propio jugador asegura que este método "mejora la quema de grasa" y es mejor "para la digestión". "Me he sentido aún más en forma desde entonces y tengo más fuerza. Creo que eso se debe en parte a que no como lácteos", añade. Y es que en su plan nutricional tampoco incluye lactosa, alimentos ultraprocesados o harina de trigo.