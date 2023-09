"No me lo esperaba para nada. Participé porque te lleva menos de un minuto y nunca sabes", explicaba emocionada Lorena, la viguesa ganadora del sorteo con el que podrá viajar a Egipto gracias a FARO.

El diario decano organizó un sorteo exclusivo para suscriptores de la mano de Halcón Viajes, con el que poder ganar un viaje de una semana con 'todo incluído' para dos personas por varias zonas de Egipto: desde El Cairo hasta Luxor, pasando por el complejo arqueológico Abu Simbel e incluso un crucero por el Nilo.

Lorena Rodríguez ha resultado ganadora; una viguesa de 45 años que lleva suscrita a Faro "toda mi vida, desde que me fui de casa de mis padres" y que ha tenido debate en casa para elegir acompañante: "Iré con mi marido, pero mis hijos también me dijeron que no les importaría venir", dice entre risas. La ganadora y su acompañante volarán el próximo día 8 de octubre desde Santiago hasta El Cairo.

