La Comisaría amplía el horario de atención de la oficina para renovar el DNI y el pasaporte

La Comisaría Provincial de Pontevedra ha ampliado el horario de atención a los ciudadanos de expedición de documentos como el DNI o el pasaporte. El horario para realizar cualquier trámite relacionado con documentación de españoles (DNI y pasaporte) es actualmente de 8.30 a 19 horas en horario continuado de lunes a jueves, y de 8.30 a 14.30 horas los viernes.

Desde la Comisaría recuerdan que se puede renovar el DNI con una antelación a la fecha de caducidad de unos 180 días y explican que actualmente hay citas disponibles suficientes para poder renovar esta documentación, en un local que además cuenta con todas las medidas y protocolos establecidos frente a la Covid-19. Recuerdan que la oficina está ubicada en la antigua sede del Banco de España de Pontevedra, con entrada por la calle Fernández Villaverde. Se puede solicitar cita a través de internet en www.citapreviadnie.es.

Desde la Comisaría de Pontevedra recomiendan a los ciudadanos que comprueben la vigencia de su documentación y que procuren no esperar a momentos de mayor demanda, como pueden ser las navidades o épocas vacacionales, para proceder a la renovación de esta documentación dado que si no está en regla puede llevar incluso a la anulación de vueltos o viajes. Y es que la compañía aérea puede negar el acceso a un vuelo a un pasajero que no tenga en regla la documentación. No disponer de la misma o tenerla caducada también puede imposibilitar realizar ciertos trámites administrativos.

Señalan desde Comisaría que es en esas fechas cuando precisamente hay una menor disponibilidad de citas, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, estos días. Por lo tanto, recomiendan a la ciudadanía cuya documentación esté a punto de caducar a que no espere al último momento y a tener que acudir a renovar en esos momentos en los que hay más demanda y menos huecos disponibles.