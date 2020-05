El número de horas y días para acudir a los huertos urbanos se duplican desde mañana

La Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural ha querido aliviar las restricciones de uso de las huertas urbanas coincidiendo con la entrada de la provincia de Pontevedra en la fase 2 de la desescalada. El edil responsable del área, Iván Puentes, acordó con la empresa Feito, que gestiona los vergeles comunitarios, duplicar el número máximo de días y horas permitidos para que los 53 usuarios puedan trabajar en los bancales, pasando de una hora diaria, 2 días por semana, a una hora diaria cuatro días por semana. No obstante, el edil recuerda que el resto de limitaciones y normas de higiene y prevención continúan en vigor, ya que "no podemos plantearnos levantar todas las restricciones mientras la Xunta de Galicia no modifique la orden que regula la atención de huertas familiares, municipales y de autoconsumo (en el mismo término municipal del domicilio)". Así, seguirán en pie las normas que establecen que en cada bancal solo pueda estar trabajando una persona y que el número máximo de personas que pueden estar simultáneamente en la huerta sea de dos en el caso del Mirador y de cuatro en el de Conde Bugallal.