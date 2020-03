"Nos exponen y exponemos", denuncian técnicos del 061

"Nos exponen y exponemos. Los trabajadores del 061, a día de hoy, carecemos de medidas preventivas para poder hacer frente a posibles positivos por coronavirus, NO estamos equipados para protegernos y proteger", así se manifiesta, a través de un comunicado remitido a FARO, un grupo de trabajadores en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés de un servicio que está siendo fundamental el correcto funcionamiento de la sanidad pública, especialmente en momentos como este, en plena pandemia del coronavirus..

"Cuando recogemos a potenciales casos que después se acaban confirmando de coronavirus, no nos permiten guardar cuarenta con el riesgo que eso conlleva para con nuestros futuros pacientes o usuarios del servicio del 061", se lamentan.

Se consideran "abandonados" por el 061 "que juega con la salud de los pacientes". "Mientras todos mis compañeros técnicos arrimamos el hombro, ellos únicamente piensan en economizar lo más posible a costa no solo de los infectados sino también de otros pacientes de riesgo que se exponen cuando van en ambulancia".

En esta línea, reclaman las ayudas prometidas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Al 061 solo le importa los números de servicios realizados a fin de año, para ello envían todo tipo de patologías desde un esguince de tobillo en un varón mayor de 80 años hasta un borracho, cuando están diciendo que no se salga de casa, que no se vaya a urgencias a no ser por algo realmente grave", critican.

"Nosotros no les importamos lo más mínimo. Quisiéramos verles a ellos en estos momentos en la calle atendiendo a personas con el Covid-19, frente a frente, ayudando a bajar esas personas de sus domicilios, acompañarlos y darles ánimos, aquí quería verlos, frente a frente, es muy fácil tratar a la gente desde un teléfono, sentado, sin pasar frío ni calor sin riesgo a infectarse", resumen.

Para estos trabajadores, los verdaderos "guerreros" siempre quedan en el anonimato, "mientras otros se llevan las medallas".

"Nos sentimos solos, con EPIs contados, la empresa ha tenido que habilitar una ambulancia para el traslado de estos pacientes, como ha podido, sin ayuda del 061. Luchamos cada día, como en una guerra sin armas...", concluyen.