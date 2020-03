Tres de los cinco positivos por Covid-19 de Pontevedra se contagiaron en Madrid

Ascienden a cinco las personas que han dado positivo por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, tal y como confirmó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que informó de que todos aquellos pendientes de análisis definitivo por parte del Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda serán dados por positivos de forma automática para no colapsar más a estos profesionales, que reciben analíticas de toda España.

En el conjunto de la comunidad gallega había a última hora de ayer 64 casos confirmados.

Según la información facilitada y la que ha tenido acceso FARO, al menos tres de los cinco casos están relacionados con la Comunidad de Madrid. El primero en dar positivo en el área sanitaria fue un transportista de 45 años, vecino de Meis, que tras regresar de un viaje a la capital española comenzó a manifestar los primeros síntomas.

La segunda fue la diputada del PP Ana Pastor, que como ella mismo aseguró, se sintió mal en el viaje de regreso a Galicia desde Madrid. En su cuenta de Twitter anunció su positivo y que se encontraba aislada en su casa de Pontevedra.

Ayer se ha podido saber que un hombre de avanzada edad de Madrid que había acudido a la comarca para descansar en un balneario también ha dado positivo. Los otros dos son una médica internista del Hospital Montecelo y su pareja, que se encuentran aislados en su casa.

Cuarentena

Reseñar que un grupo de pontevedreses integrantes de una excursión del Imserso que viajó a Mallorca se encuentra en cuarentena en sus domicilios ya que en el hotel donde se alojaron se detectó un caso de coronavirus al tener contacto con este huésped.

En general, en el área sanitaria el movimiento de usuarios se ha reducido de forma considerable. Los centros de salud se encuentran "empapelados" con carteles informativos en los que se recomienda a la población a no acudir a consultas ni otras pruebas salvo en caso de necesidad. Para ello, se insta a la ciudadanía a hacer uso de la atención telefónica. Estas medidas se deben aplicar tanto en el caso del propio paciente como en el de los acompañantes. En caso de sentir fiebre u otro malestar que pueda estar asociado a la enfermedad generada por el coronavirus, como la tos o la sensación de falta de aire, no se debe hacer acto de presencia en ningún centro sanitario. Tampoco si en las dos últimas semanas se viajó a alguna de las zonas de riesgo. Ante cualquier duda, se facilita el teléfono de información 900400116.

Asimismo, se posibilita que se soliciten determinadas citas para el Hospital Montecelo en el caso de pacientes de riesgo, para evitar que tengan que aguardar en la zona de cita previa, en la planta 0.

Representantes de las organizaciones sindicales del área sanitaria mantuvieron ayer una reunión con la dirección de Recursos Humanos, Dirección Asistencial y Gerencia, en la que se les comunicó todas las medidas puestas en marcha ante el aumento de casos de coronavirus en el área de Pontevedra y O Salnés.

Los trabajadores sanitarios han criticado en los últimos días la falta de información e incluso de material para poder hacer frente al coronavirus en el CHOP. Sin embargo, tras el encuentro de ayer reconocieron que ha habido un "cambio de actitud" por parte de la gerencia. "De una más pasiva, que se limitaba a transmitir documentación cedida de la Administración central por vía on-line, a otra más activa, algo que veníamos solicitando", reconocen.

"Estas semanas tanto la parte social como los trabajadores hemos solicitado información y formación presencial para todas las categorías, así como mayor implicación y seguimiento por parte del equipo de riesgos laborales. Parece, según las informaciones de hoy (por ayer), que la comunicación entre los distintos estamentos está siendo más continua y fluida", celebran.

Sin embargo, recuerdan que se debe mantener la vigilancia sobre todos los planes puestos en marcha, verificar su eficacia y la implantación de nuevas medidas que puedan ser necesarias para la prevención de la infección y disminución del riesgo de los trabajadores.

"En cuanto a los recursos materiales, afirman que en la actualidad hay, pero no hay garantía de que si las cosas se agravan y no se fuerza una mayor producción y compra, nos podamos quedar desabastecidos", advierten los trabajadores, que también piden un aumento de recursos humanos en los servicios donde la carga de trabajo se ha incrementado. "Incidimos también en que se debe mejorar la divulgación de información dirigida a los ciudadanos con las medidas que deben adoptar, mediante carteles, panfletos etc...", concluyen.