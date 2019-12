| El Bulldog Inglés CH Bulls Camelot Avalon The Legendary se hizo con el título de Best In Show de la III Exposición Nacional Canina de Ponte Caldelas. El pabellón polideportivo de Chan da Barcia acogió ayer el certamen, en el que también resultaron galardonados el Bulldog Francés atigrado Corona y Manto Elvira (2º Best In Show) y el Biewer Zhador Dior Super Star. Hoy continúa el campeonato en su jornada final.