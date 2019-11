La avería de agua en Corbaceiras trastoca el ritmo de obra en el puente de O Burgo

Las recientes averías en el abastecimiento del agua en Beiramar trastocan el ritmo de obra en el entorno del Puente de O Burgo, ya que los trabajos en Corbaceiras han dificultado el encamisado de las tuberías del abastecimiento. El concejal Alberto Oubiña explicó ayer que la reparación en As Corbaceiras dilatan las obras en O Burgo aunque "poco tiempo", ya que se continúan realizando otros trabajos igualmente. El cierre al tráfico en este ámbito se mantiene y se estima que a finales de este mes de noviembre los trabajos hayan concluido en O Burgo.

Los trabajos se desarrollan en la calle Domingo Fontán donde se están renovando los servicios, en una actuación que se enmarca dentro del proyecto de reforma del puente de O Burgo. El cierre de la calle es parcial, dado que afecta únicamente a un carril entre el puente de As Correntes y la avenida Compostela en esa misma dirección.

El corte de un único carril para renovar todos los servicios de la calle se hace posible gracias a la utilización de esta técnica que se denomina "encamisado" y que evitará abrir una zanja para cambiar las canalizaciones. Esta fórmula consiste en abrir un pozo de entrada y otro de salida para insertar las canalizaciones y es la actuación que se va a retrasar por las recientes averías en Corbaceiras.

El cierre solo afecta al carril de circulación entre As Correntes y el puente de O Burgo. Se cerró el carril derecho (mirando desde As Correntes hacia O Burgo) para todo el tráfico excepto residentes y servicios, y se corta para todo tipo de tráfico desde Martín Códax. El sentido de circulación se establece desde O Burgo hacia As Correntes es decir, en dirección Poio. El corte de tráfico se mantiene por ahora.