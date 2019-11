Un voto para Pocoyo en Marín

Un elector de Marín ha mostrado su indignación con el bloqueo político que atraviesa España a través de un peculiar voto "protesta". Este votante del CEIP Carballa no introdujo ninguna de las papeletas reglamentarias en la urna, sino que utilizó uno de los sobres oficiales para lanzar un mensaje: "Tres mil millones para elecciones y no hay para pensiones", escribió en un folio en blanco. "Voto a Pocoyo", sentenciaba su particular "papeleta".

El voto no contabilizó al ser nulo y fue una de las pocas anécdotas de unas votaciones que transcurrieron con absoluta normalidad, tanto en Marín como en la comarca pontevedresa.

El malestar de este votante de Pocoyo le ha llevado a elevar más que notablemente la cifra del gasto total de las elecciones del 10N, que han sido 136 millones, no tres mil.