Etiqueta Negra agudiza los cinco sentidos

Quesos, conservas, aceites, embutidos, carnes, legumbres, pan, galletas, postres, vinos, licores, infusiones... todo aquello que los paladares más exigentes puedan imaginar se puede saborear y, por supuesto, comprar en la feria del gourmet gallego Etiqueta Negra.

La cita gastronómica abrió sus puertas en el Recinto Feiral de Pontevedra dispuesta a cautivar con los artículos de más de un centenar de productores a miles de visitantes. La primera de las tres jornadas puede presumir de estar cumpliendo sus expectativas con numeroso público asistente. Se espera que mañana domingo, día no laboral, la afluencia sea todavía mayor. El mal tiempo, además, ayuda a la promoción a cubierto de tan exquisitos productos.

El programa del sábado ofrece varias talleres y "showcooking": con miel, pan, mejillones, ostras, pescado, grelos... Además, el programa incluye interesantes actividades de cata de vinos y licores y presentaciones de productos con alcohol.

Contactos de negocio

Etiqueta Negra es el escaparate perfecto para que los productores gallegos se den a conocer y el espacio idóneo para genera negocios con puntos de venta y sinergias entre diferentes iniciativas relacionadas con el mundo de la gastronomía y la alimentación.

Ana Jiménez es una de las participantes. Presenta estos días las galletas "Burganas" (en referencia a las Burgas de Ourense), galletas veganas elaboradas a mano, con poca grasa y sin colorantes. Hechas desde la ciudad de la provincia vecina, ahora sus creadores quieren dar el salto y darlas a conocer en toda Galicia. "Buscamos tiendas especializadas que sepan tratar nuestro producto con el cariño que se merece, porque así han sido hechas", asegura.

De la comarca de Pontevedra son las conservas de caracol "Do Gallo", en la parroquia de San Xurxo de Sacos, en Cotobade. Lucía García está al frente del puesto en Etiqueta Negra en el que se sirven en escabeche, en salsa de vieira y a la riojana. Esta empresa los comercializa en conserva desde el año 2015, aunque la granja ya funciona desde 2002. Cada año producen 12 toneladas al año de caracol vivo. "El 90 por ciento de la producción se va a Madrid y otros lugares como Palencia, Burgos y Zaragoza", asegura.

"Epicentro del gourmet"

El acto inaugural de Etiqueta Negra contó con la presencia del alcalde de Pontevedra y la concelleira de Promoción Económica.

"Somos un pobo traballador que coida as súas tradicións culinarias e as transforma para poñelas á cabeza da gastronomía comtemporánea", destacó Miguel Anxo Fernández Lores.

La socialista Yoya Blanco, por su parte, aseguró que "Pontevedra convértese nestres tres días no epicentro do gourmet galego" y animó a la ciudadanía a visitar la feria, que se prolongará hasta el próximo lunes por la tarde.