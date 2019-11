Aprobadas definitivamente las expropiaciones por el futuro Gran Montecelo

La Consellería de Sanidade ha aprobado definitivamente el proyecto de expropiación de bienes y derechos afectados por la ampliación del Hospital Montecelo. Lo ha hecho público a través del Diario Oficial de Galicia (DOG). De este modo se hace definitiva una primera publicación por el mismo medio el pasado mes de junio, tras la cual se presentaron las alegaciones pertinentes por parte de los afectados. Ahora, vuelven a tener 20 días para formular su oposición, pasados los cuales, si no la manifiestan, el Servizo Galego de Saúde considerará que aceptan las cantidades propuestas.

El plan sectorial del futuro Gran Montecelo que expuso en su día el Sergas para la ampliación del hospital analizaba el coste de la obtención del suelo necesario. Se estableció que eran cinco las viviendas afectadas por las obras y otros cuatro negocios verán forzado su traslado, entre ellos una peluquería, una floristería y una empresa de transportes y paneles. Hay otras 18 parcelas sin construcciones afectadas por el proyecto, donde se expropiarán unos 30.000 metros cuadrados de suelo rústico y más de 2.000 de terreno en núcleo rural, además de elementos como muros de cierre, accesos y explanadas. Se fijó un coste total de 2,5 millones de euros las expropiaciones y las indemnizaciones por los perjuicios que supondrá la mudanza de los negocios, la pérdida de clientes y el cese de la actividad.

Tras conocerse las cantidades iniciales asignadas, los afectados recurrieron, pero ahora también anuncian que lo volverán a hacerlo porque siguen sin estar de acuerdo. "No hubo negociación de ningún tipo. Lo único que hicieron fue volver para medir de nuevo", asegura Amelia Aboal, propietaria de la Floristería Montecelo.

Reconoce que ha habido una mejora económica, en todo caso "insuficiente", pero que no saben en qué conceptos les han incrementado las cantidades ni en cuáles pueden reclamar porque aún no han recibido la notificación pertinente por parte de la Consellería de Sanidade. "Nos hemos enterado por el DOG", se lamentan.