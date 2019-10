El PP critica que la oposición "rompa el consenso" sobre el dragado del Lérez

El Grupo Popular en el Parlamento critica que la oposición "rompa el consenso unánime" conseguido en junio respecto al depósito de los lodos del dragado del río Lérez. Se había aprobado en pleno la solicitud para que la Xunta elabore una propuesta alternativa y sostenible para el depósito de materiales procedentes del dragado del río Lérez, garantizando que no afectarán a ninguna de las rías gallegas.

El diputado del grupo popular en el Parlamento de Galicia Jacobo Moreira criticó "el giro" de los grupos de la oposición respecto al depósito de los lodos del dragado del río Lérez "al rechazar en Comisión el texto de la proposición no de ley aprobado por unanimidad en un Pleno del Parlamento en el mes de junio y que demandaba a la Xunta la elaboración, conforme a la normativa vigente y a las directrices existentes respecto de este tipo de actuaciones, de una propuesta alternativa y sostenible para el depósito de materiales procedentes del dragado del río Lérez, de tal forma que se garantiza que estos no afectarán a ninguna de las rías gallegas, en especial a la ría de Arousa".

Jacobo Moreira lamentó que la oposición "esté generando una alarma injustificada de una cuestión que no comenzó porque ni tan siquiera está autorizada, ni por la Xunta ni por el Gobierno central". En este sentido, recordó que la Consellería "ya ha anunciado que no va a hacer nada que no tenga todos los informes ambientales favorables necesarios".

Asimismo, explicó que "todos los informes técnicos realizados hasta el momento revelaron que los materiales procedentes del dragado del río Lérez son fundamentalmente arenas y áridos, en ningún caso residuos industriales, por lo que se pueden verter directamente al mar".

El diputado popular criticó que los grupos de la oposición "no respeten los acuerdos adoptados en este Parlamento, incluso en sesión plenaria y por unanimidad, ni tan siquiera aceptaron una votación por puntos de la iniciativa del Grupo Común de la Izquierda", y demandó que "se deje trabajar a los técnicos porque no se va a hacer nada que incumpla la legalidad ni perjudique a nuestro medio ambiente o al sector del mar".