Las obras de la Rúa do Tombo estarán finalizadas a principios de noviembre

La alcaldesa y los concejales, en la Rúa do Tombo. // S.A.

La alcaldesa, María Ramallo, y los concejales de Urbanismo, Manuel Santos, y de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, visitaron las obras que se están llevando a cabo en la Rúa do Tombo, que según informó la regidora estarán finalizadas a principios del próximo mes. Esta humanización, en pleno centro de la villa, afecta al vial que conecta las calles Concepción Arenal y Avenida de Ourense, que tiene un único sentido de circulación y en el que no había aceras continuas, sino apenas un par de pequeños tramos que no servían para dar servicio a los peatones que transitan esta zona.

Ahora, con esta actuación, la calle incorporará una nueva acera en la margen izquierda, siguiendo el sentido de la marcha del tráfico rodado, que mejorará la movilidad.

Además de la mejora estética que se derivará de la realización de estos trabajos, el Ayuntamiento priorizó la realización de esta obra sobre otras por motivos de saneamiento, ya que durante las tareas de revisión y mantenimiento de la red municipal fue detectado un mal funcionamiento del colector instalado en esta calle, a lo que llegan las aguas pluviales y residuales de la calle Pitanxo y de parte de Concepción Areal.

Sumado a esto, las obras de humanización de esta última calle, cuya primera fase está prácticamente finalizada y la segunda, a punto de comenzar; supone también una mejora del saneamiento, con nuevos colectores y renovadas alcantarillas, por lo que era necesario adaptar la red de la Rúa do Tombo a estas mejoras estructurales.