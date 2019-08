Sin excusas para no bailar

No hay excusas para no bailar: ni la edad, porque la invitación era para niños o mayores, ni el tiempo, con una temperatura inmejorable, ni la falta de habilidad, porque allí estaba el campeón de baile deportivo Adrián Esperón para enseñar. De modo que decenas de vecinos no tuvieron más remedio que sumarse ayer a "Baila na zona monumental".

Se trata del programa de clases gratuitas que promueve el Centro Comercial Urbano (CCU) Zona Monumental. Arrancó ayer en la plaza de Curros Enríquez y continuará mañana en Méndez Núñez.

La siguiente parada de "Baila na zona monumental" será la plaza de A Verdura, donde se celebrará la clase al aire libre el día 27. Finalmente, este divertido programa se despedirá el próximo 29 en la plaza de Santa María.