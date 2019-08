La Plataforma de San Salvador exige más plazas de aparcamiento

La Plataforma de Afectados de San Salvador exige al Concello de Poio la creación de nuevas plazas de aparcamiento en la parroquia y ha amenazado con llevar a cabo movilizaciones vecinales si no se tienen en cuenta sus peticiones. Este colectivo ha anunciado también que en un plazo de dos semanas ha logrado recopilar casi 1.000 firmas apoyando su esta reinvindicación.

"Notamos mucha implicación vecinal y de los comerciantes, la gente necesita que se creen nuevas plazas de aparcamiento, ya que es la parroquia que más ha crecido en población, pero no se han creado nuevos aparcamientos", destaca la portavoz de la plataforma, Montse Baquero.

Según han explicado desde el colectivo, vecinos y comerciantes de A Barca, Andurique, Valiña, Porteliña, Anafáns y Viñas, entre otros lugares, han participado en esa recogida de firmas, en la que exigen, "de una vez por todas", más plazas de aparcamiento en toda la parroquia de San Salvador "y siempre respetando la tipología de las existentes".

"Nos han llamado vecinos y comerciantes de Porteliña, de Andurique, de A Barca, de Valiña y Benigno Esperón, de A Caeira, de Viñas? porque necesitan más plazas de aparcamiento", indicó Montse Baquero.

"Después de tantos años de abandono, es urgente que el Gobierno Local venga con hechos y no con promesas, ya está bien de que nos tomen el pelo. Los vecinos estamos desesperados porque no tenemos aparcamientos y los comerciantes ya están notando un descenso en sus ventas y en sus ingresos porque los clientes no tienen dónde estacionar", señaló la portavoz de este colectivo.

Desde la Plataforma de Afectados de San Salvador no se descartan movilizaciones si el Concello no tiene en cuenta sus peticiones: "La única manera para lograr que no peatonalizasen el Puente de A Barca, para que no pusiera de una dirección única a A Caeira, para que no hiciesen lo mismo en A Barca, fueron las movilizaciones, y tenemos claro que para esto haremos lo mismo si es necesario", indica Montse Baquero.

En un comunicado de prensa del pasado mes de julio, la Plataforma señaló como alternativa la compra o alquiler de terrenos en la zona, como una parcela en Anafáns. "Lugares hay, sin ir más lejos en julio de 2016 gobierno, oposición y propietario veían con buenos ojos adquirir la parcela que está en frente del Centro de Salud de Anafáns. ¿Dónde quedó eso? ¿Cuál fue el motivo para que el alcalde, que es quien tiene potestad para ello, no moviese ficha?", apuntó entonces Baquero.