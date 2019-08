Da Silva (BNG) critica la ofrenda institucional de la Diputación a la Peregrina

La concejala de Fiestas de Pontevedra, la nacionalista Carme da Silva, criticó este lunes a la "Presidencia de la Diputación" (que ostenta la socialista Carmela Silva) por la ofrenda institucional a la Virgen Peregrina. Lo hizo al presentar un balance de las fiestas de A Peregrina, que consideró exitoso a pesar del mal tiempo en algunas de las jornadas "en el que nosotros ya no podemos hacer nada", porque "nosotros creemos profundamente en la separación entre Iglesia y Estado, y en el laicismo". Da Silva añadió, de modo sarcástico que "no sé si en la Diputación podrán hacer algo más, porque no tienen tan claro en la Presidencia de la Diputación esas cosas del laicismo y en el siglo XXI van a hacer la ofrenda a la Virgen Peregrina".

Para la concejala nacionalista de Pontevedra, "no deja de ser sorprendente que a estas alturas haya cargos institucionales, representantes de gobiernos, que hagan ese tipo de cosas, que yo creo que se ha dejar para las personas que deben hacerlo, como son los representantes de la Iglesia, o por lo menos las personas católicas como tal".

La ofrenda institucional a la patrona de la provincia la realizó el pasado domingo 11 de agosto, en nombre de la Presidencia de la Diputación de Pontevedra, el diputado Santos Héctor Rodríguez.