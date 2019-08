El PP solicita la creación de nuevas plazas de aparcamiento en Combarro

El concejal del PP por Combarro, Tucho Muiños, le solicita al tripartito una solución urgente para el problema de plazas de aparcamiento que existe en Combarro. "Solicitámoslle novas prazas de aparcamento aos tres alcaldes xa non para atraer novos turistas, senón para atender en boas condicións aos que xa veñen e facerlle o día a día máis cómodo á veciñanza desta parroquia. Os veciños e veciñas de Combarro están a sufrir un auténtico calvario, nalgúns casos teñen que camiñar máis dun quilómetro das súas casas e outros xa non van a casa a comer ao mediodía porque non teñen onde estacionar", indica Muíños.

"No noso programa electoral -o máis apoiado o 26M cunha gran diferenza sobre o resto- xa levabamos a construción de novas prazas de aparcamento en Combarro porque son máis que necesarias para os veciños e para os turistas que recibimos", expresó Muíños.

Presencia policial

Los populares también solicitan la presencia de la Policía Local para regular la bajada a la Praza da Chousa, ya que entienden que mejoraría la fluidez del tráfico. "Señores e señoras do tripartito: Poio non pode permitirse ter tres alcaldes e non dar solución aos problemas da veciñanza de Poio. Despois de 24 anos do BNG na Alcaldía e 16 do PSOE en coalición rematáronse as desculpas, o que necesitan os veciños e veciñas son solucións", indica Muíños.