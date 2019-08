Los vecinos alertan de que la variante de Alba desviará 35.000 vehículos al día por Campañó

Los vecinos afectados por el trazado de la variante de Alba presentaron ayer sus alegaciones ante la Xunta de Galicia acompañadas de más de un millar de firmas. Lucía Montoto y María José Amoedo, presidenta y secretaria de la asociación Santo Paio de San Pedro de Campañó, fueron las encargadas de realizar el trámite, que da voz a vecinos de esta parroquia.

Alertan de que la nueva carreterá desviará entre 30.000 y 35.000 vehículos al día por Campañó, por una zona escolar, y aumentará el ruido. También que resultarán afectados núcleos históricos consolidados, así como la variante espiritual del Camiño de Santiago.

En cuanto a las viviendas, el trazado afectará a un centenar, en las que residen unas 400 personas.

El sentimiento, aseguran, "é de indignación" y echan en cara tanto a la Xunta como al Concello que no les hayan tenido en cuenta en la elección de esta alternativa para la variante, la número 6 de las diez presentadas. Por su parte, ellos consideran que la número 8 sería la menos perjudicial para particulares y el pasisaje.

"A alegación conxunta vai apoiada de 1.171 firmas, aínda que quedou algunha pendente de recoller", explicó Montoto momentos antes de realizar la presentación de las alegaciones en el Rexistro del edificio administrativo de la Xunta en Campolongo, tanto la de carácter conjunto como una treintena de individuales.

Sin respuesta

Afirman que no han recibido respuesta alguna ni de la Administración autonómica ni de la local. Respecto a esta última, echan en cara al concelleiro de Infraestructuras, César Mosquera, que "di que tivo reunións cos veciños". "Coa asociación non houbo ningún tipo de achegamento nin chamada nin se nos preguntou qué queremos, e iso que fixemos solicitude ante o Concello para que falasen con nós e non tivemos resposta a día de hoxe", se lamentan.

En este sentido, critican que los técnicos "non vaian ao terreno a facer os trazados; fano dende un ordenador".

"Os veciños están indignados e se consideran traizoados", señala Lucía Montoto, mientras que María José Amoedo acusa al gobierno local de acudir solo a la parroquia en períodos electorales para recabar votos. "Non escoitan nin aos veciños nin se escoitan a eles mesmos", añade.

"O proxecto é da Xunta, pero se o Concello se posicionara ao lado dos veciños, teríamos máis forza. Vese que entre eles xa falaron, porque con nós non o fixeron", consideran.

"O proxecto de conexión da PO-531 e a N-550 é mal chamada variante de Alba, posto que unicamente toca Alba nunha pequenísima franxa, sen afectar para nada a esa parroquia, e nembargantes agóchanse os nomes de Lérez e Campañó, ás que lles causa un dano irreversible", comienza la exposición de motivos presentada ayer por los vecinos.

Recuerdan que históricamente la parroquia de Campañó ha estado alejada de la ciudad de Pontevedra tanto por las barreras naturales, como la Xunqueira de Alba, como por las creadas por la acción humana: carretera de Vilagarcía, autopista y la VG-4.8.

"O único que fan e cortar a comunicación entre nós", afirman los vecinos.

La alegación conjunta incorpora tres puntos principales: seguridad vial, componente social y componente medioambiental.

En el primero, calculan que se cargará el tramo de la nueva carretera con un mínimo de 30.000 vehículos al día, "o cal será unha barbaridade".

También indican que en las inmediaciones se encuentra el CEIP Parada, "os atascos son cada vez máis importantes, creándose unha situación de inseguridade e de perigo para os nenos". "Ademais, este aumento de tráfico suporá un aumento do rúido que terán que soportar os veciños e os escolares".

Respecto al componente social, enumeran los núcleos históricos consolidados alrededor de la Capela de Santo Paio, construcción del siglo XVI, así como la afectación a la variante espiritual del Camiño Portugués.

"Se estima que unhas 100 vivendas, nas que residen arrededor de 400 persoas se verán directamente afectadas", aseguran en la alegación.

Flora y fauna

Por último, en el plano medioambiental, alertan de que se dañará a la desembocadura del río Rons y, con ello, a especies de flora y fauna de humedal. "Ademais, existe un manantil de auga que quedará soterrado pola futura rotonda na PO-531", concluyen.

La Xunta puede ahora contestar a la alegación conjunta de los vecinos, aunque no está obligada a hacerlo.

De las diez alternativas presentadas para el proyecto, los vecinos de Campañó creen que la número 6, la elegida por la Xunta y el Concello, "non é a máis económica nin sostible".

"Vai supoñer unha barreira arquitectónica que vai contribuir negativamente nas comunicacións dos veciños", advierten.

Por eso, los más de 1.000 que firman laa elegación conjunta presentad ayer apuestan por la variante que sale desde el almacén MerkaAsia y discurre paralelamente a la AP-9, es la número 8.

"É unha alternativa posible e viable, técnica e economicamente, xa que a lonxitude total da variante sería practicamente igual ca variante actualmente plantexada por Campañó", argumentan.

Se trata de una opción, destacan, que no plantea el derribo de ninguna vivienda y que pasaría a unos 100 metros de distancia del entorno de la iglesia de Alba.

"Neste tramo na PO-531 hai un carril en cada sentido de ciculación e, ademais, vías de servicio en ámbolos dous lados da estrada, co que o tránsito de vehículos non sería tan perxudicial", subrayan.

Es por todo ello que consideran los vecinos que invertir en el proyecto casi 14 millones de euros no va a garantizar la seguridad vial, "xa que na actualidade na PO-531 existen tódolos días retencións e accidentes, polo que se incumpre o bo uso dos fondos públicos".

Insisten en que liberar de peaje el tramo de la autopista de Pontevedra a Curro supondrá mejoras para la PO-531 y la N-550.