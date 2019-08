Karina Muñoz: "El perfil que más se ve hoy en día es el de un joven que apuesta on line"

Engaños, jugar para recuperar el dinero perdido o para ocultar otros problemas, necesidad de apostar cantidades crecientes o fracaso al intentar controlar el juego. Son algunos de los síntomas de la ludopatía, una adicción que aunque no implica el consumo de una sustancia genera una pérdida de control de la persona.

- ¿Cuál es el perfil mayoritario del ludópata?

-Los que más me llegan a consulta son pacientes jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes con demasiado tiempo libre, demasiadas horas de uso de internet. El perfil que más se ve hoy en día es el del joven que apuesta on line.

- Deduzco que no es un problema que se ataje en las primeras fases

-No lo es. El juego de azar on line es legal desde hace relativamente poco, con la regulación del juego. Y las plataformas de juego on line se han desarrollado en muy poco tiempo, entonces hablamos de patologías que no tienen mucho tiempo de evolución.

- ¿Son frecuentes las patologías asociadas?

-Si, E incluso puede suceder que el paciente ni siquiera considere que éste sea su problema primario. Tengo en mente el caso de un chico que acude a consulta por cualquier otra cosa, de hecho por un tema relacionado con la fobia social, y el tema del juego aparece mucho tiempo después, tras varias sesiones. Se suele ver bastante esa comorbilidad con otro tipo de trastornos, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, una fobia social. Es bastante frecuente la asociación de ambas cosas, como también con un trastorno de control de impulsos, también habitual.

- ¿Habitualmente la familia la que alerta o son los afectados los que piden ayuda?

-Este problema que ahora está más de moda, por llamarlo de algún modo, se produce en adolescentes y en adultos jóvenes, más que en personas de edades superiores. La gente más mayor sí que tiende más a ir a bingos, casinos, loterías etc, mientras que los adolescentes, además de que pueden acudir como hablábamos por cualquier otra sintomatología, los mandan los padres después del despilfarro económico que hacen. Y los adultos jóvenes vienen por su propio pie porque incluso suelen ser problemas que no quieren comentar con la familia o que ésa desconoce porque ellos manejan ellos mismos su economía. Al facilitar las apuestas on line el que puedas jugar pequeñas cantidades de dinero no es tan tremendo el gasto ni los problemas económicos que acarrea, mientras que en otro tipo de casos como los bingos o los casinos las apuestas son más fuertes y los problemas familiares también mucho más fuertes por los embargos, deudas, descubiertos etc.

- Famosos presentando plataformas de apuestas, pequeños que interactúan a diario con juegos de competencia y puntos en las consolas o el móvil ¿Socializamos a los niños en una cultura del juego?

-La mayor normalización que se está haciendo de toda esta situación es ver a partir de las 10 de la noche anuncios de Carlos Sobera, Ronaldo o quien sea publicitando estos juegos. O ver en los partidos de fútbol las vallas publicitarias de las plataformas. Y estoy de acuerdo en que sí, en que se normaliza mucho el juego, y probablemente la legalización de toda esta red de juegos ha llevado a eso, a que se normalice y se vea como algo trivial e inocuo. Y es verdad también otro aspecto al que apunta: que el uso de tecnologías desde muy pequeñitos (aparte de que se puede asociar a otro tipo de trastornos mentales como el TDAH y demás por el empleo de pantallas etc) los juegos que se utilizan en ese tipo de sistemas y aparatos están muy encaminados a los retos, a conseguir puntos, a la competencia. Es el tema de la gratificación, de fortalecer esa vía, el conseguir un premio, que al final es lo que se busca en las adicciones, conseguir el premio, la gratificación inmediata.