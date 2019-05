Dacosta y Vallejo ofrecerán una charla sobre el patrimonio de Combarro

El combarrés, Andrés Dacosta será el protagonista del último vermú literario de "Un Ronsel de historias" que organiza la ACDeM Armadiña y que durante este mes llevó a Combarro a escritores como Iria Collazo, Luz Beloso, Carme Adán o Cristina Corral para presentar sus últimos trabajos.

Dacosta dará a conocer su libro "Cruceiros do Conxunto Histórico Artístico de Combarro", editado por el Concello de Poio. El autor, que además es secretario de la asociación para a defensa e promoción do patrimonio histórico e artístico de Combarro "A Solaina", estará acompañado por el catedrático y presidente del mismo colectivo, Rafael Vallejo. El encuentro será este sábado en la plaza do Padrón a las 12 horas y en él se hablará sobre el patrimonio de la villa de los hórreos, su historia, su conservación y su protección.