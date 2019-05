José Ramón Otero: "Dinero siempre hay; la cuestión es si invertirlo en obras o en el área social"

"En nuestro programa se incluye en todos los apartados la concienciación ciudadana, algo que me parece vital". José Ramón Otero, número uno de la candidatura Son En Común (Podemos-EU), recalca que el programa de la formación es mayoritariamente de carácter social, porque "las parroquias y las ciudades se basan en las personas".

-Se presentan en coalición con Esquerda Unida, pero hubo contactos con otras fuerzas como En Marea o Anova. ¿Por qué no fructificaron esas conversaciones?

-No hay motivos concretos. Se habló con todas las fuerzas afines, pero por unas cuestiones u otras no pudo ser. Fueron problemas estructurales, de tiempos, no motivos de fondo ni ideológicos. Hay muy buena sintonía con Marea Pontevedra, por ejemplo.

-¿Les va a perjudicar a nivel votos?

-Todo lo que sea dividir perjudica. Yo soy una persona, básicamente, de unir. Lo digo incluso a nivel personal. Lo que pasa es que unas veces puedes y otras no.

-¿Y cree que los resultados que Unidas Podemos obtuvo a nivel nacional desde Pontevedra pueden beneficiar en el plano municipal?

-Esperamos que sí, que aunque son comicios diferentes se pueden extrapolar.

-¿Cuáles son las claves de su programa?

-Nuestro programa, en un 90 por ciento, es un programa de carácter social. Tenemos pisos de alquiler municipal, remunicipalización se servicios, ayudas asistenciales desde las escuelas de niños hasta las residencias de mayores...

-Centrándonos en lo primero, los pisos de alquiler, ¿cree que son viables?, ¿no es asumir competencias autonómicas?

-Los programas son siempre una línea de intenciones. A partir de ellas hay que buscar financiación. Queremos marcar una línea. Dinero siempre hay si se canaliza bien. El dinero siempre está ahí. La cuestión es si invertirlo en hacer obras continuamente o en el área social. Nosotros pensamos que esto último debe ser la prioridad, y con ello no quiere decir que abandonemos otras áreas, como las infraestructuras o servicios básicos. De todas formas, sería un proyecto que partiría de 30 pisos iniciales. De carácter municipal y solamente en alquiler, no en venta. La idea es facilitar la emancipación entre los jóvenes y apoyar a las familias en dificultades, como las monoparentales con mujeres solas, incluidas las víctimas de violencia de género. Para todos aquellos que lo necesiten, por lo que, poco a poco, se iría ampliando el número de viviendas en 5 el segundo año, 10 el tercero y 15 el cuarto.

--Es decir, que se centrarán en las personas, en el significado más puro de la palabra...

-Yo tengo algo muy claro: que las parroquias y el conjunto de la ciudad se basan en las personas. Sin embargo, las personas a veces se quedan en el último lugar. Todos tenemos que aportar. En nuestro programa se incluye en todos los apartados la concienciación ciudadana, algo que me parece vital. Yo vivo en el rural y soy consciente de que se pueden exigir al Concello muchos servicios, pero hay otros en los que todos tenemos que colaborar. Es un engrase.

-Las parroquias, precisamente, podrían quejarse mucho más de lo que lo hacen, ¿cómo se puede mejorar su gestión?

-El problema base en Pontevedra es el transporte. Ahí es donde nuestro programa apuesta por un transporte sostenible. Por otro lado, es necesario mejorar la recogida de basuras, el alcantarillado, la limpieza de maleza, la atención a los niños de 0 a 3 años...

-La cuestión del transporte está enquistada actualmente...

-Pontevedra tiene muchísima relación con toda la comarca, hablo tanto de las parroquias como de otros concellos. Tenemos a Poio pegado, a Barro... Un transporte urbano a veces incluso ronda los límites del municipio. Un transporte mixto podría ser la opción, ya que dado el tamaño de la ciudad un transporte urbano como tal no tendría mucho sentido.

-En su programa incluyen también la recuperación de la ría. ¿Qué ocurría con Ence?

-Nosotros tenemos la idea clara de que Ence no puede estar donde está. Cualquier persona te va a decir lo mismo, otra cosa es el enfoque que se le dé, pero una fábrica no puede estar en una ría. Por otro lado, siempre se dice que hay que salvar los puestos de trabajo y yo creo que si Ence se va de ahí se van a crear muchos más empleos.

-¿De qué manera?

-Pues con la apuesta por las energías alternativas, por ejemplo. o con la unión de Pontevedra y Marín, que tiene que ser una realidad. Y no hablo de grandes hoteles ni de grandes superficies, sino de que la ciudad coja un ritmo en esa dirección con una edificación medida, mesurada. También es cierto que los trabajadores no se pueden quedar en la calle, pero ese, en primer lugar, es un problema que tiene que gestionar la empresa. El problema de Ence no es de tipo municipal.

-¿Cuál debe de ser el objetivo de la ciudad para generar empleo?

-Hay que empezar a hacer plantas de energías limpias, que son una fuente directa de empleo, y de calidad. Y tenemos que tener en cuenta que Pontevedra debe tener un comercio activo. Lo que no puede ser es que cada día cierre uno en una calle. Un nicho de empleo importante está en el comercio.

-¿Hasta qué punto no es una responsabilidad de la propia ciudadanía, que deja de lado al pequeño comercio?

-De ahí la concienciación social. No podemos estar pidiendo que mi hija o mi hijo trabajen en un comercio de la ciudad y yo ir a comprar a una gran superficie o a internet. Cada uno tendrá lo que cultiva. Tenemos que apostar por la concienciación y por que una ciudad sin comercio no es viable.