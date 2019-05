Dezaoito galardóns premian o talento da mocidade de Pontevedra nos Ben Veñas Maio!

Dezaoito galardóns recoñeceron onte o talento da mocidade de Pontevedra nos Premios Ben Veñas Maio! A gala de entrega tivo lugar no Principal, onde en Banda Deseñada foron recoñecidos Miguel Bouzas, do IES Torrente, seguido de Teo Outón, do Sánchez Cantón, na categoría ata 14 anos, e Nazaret Méndez, Nuria Puente e Abril Iglesias,as tres do IES A Xunqueira, na modalidade a partir de 15 anos.

En narración curta na primeira categoría gañaron Carlos Matías e recibiron o segundo premio Irene Shengyu e Manuel Salgado, os tres do ES Torrente. Na modalidade a partir de 15 anos recolleron os premios Sara Rodríguez e Marcelo Caramés, os dous do IES A Xunqueira II, e Andrés Pardo, do IES Torrente Ballester.

En poesía gañou en menors de 14 aos María Maceiras, do Sánchez Cantón, e compartiron o principal galardón na outra categoría Nee Barros, do Sarmiento, e Diego Bará do CIFP A Xunqueira. En fotografía gañou Carolina Munáiz, do Sánchez Cantón, seguida de Cristian Palacios, do IES Torrente. En curtas gañou Enaitz Busto da Xuqueira II, seguida de Manuel Albariñas, do Sarmiento, e en vídeo-clip Clara Fariña, da Xunqueira II.