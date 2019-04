Pedaladas defiende el carril bici hasta Montecelo en una vía libre de "lombos"

El colectivo Pedaladas, en favor del uso de la bicicleta, aplaude la propuesta de construcción de un carril bici hacia Montecelo, que incluye el plan de ampliación del hospital público elaborado por la Xunta de Galicia. Sin embargo, ve con malos ojos las reticencias del Concello, que será quien deba ejecutar dicho carril, y que alega que la carretera actual pasará a ser solo un mero vial de servicio con velocidad limitada a 20 o 30 kilómetros por hora, lo que hará compatible ambos tipos de tráfico: a motor y en bicicleta.

"Primero de todo, queremos mostrar nuestro apoyo a los técnicos del proyecto, que están haciendo un enorme trabajo para entender la problemática de movilidad del Hospital Montecelo, con falta de transporte público, por lo que dotar el acceso de un carril para facilitar el paso de las bicicletas es una gran apuesta de movilidad sostenible y activo" , asegura el colectivo.

Para Pedaladas es especialmente importante que en el proyecto se proponga un carril bici por la Avenida de Montecelo que termine conectando con el nuevo vial de la Diputación que pasa por delante del Príncipe Felipe. "Es digno de elogiar y tiene el aplauso de esta entidad".

En este sentido, remarcan que si un trabajador circula a una velocidad lenta para no sudar, esto se hace incompatible con el tráfico motorizado, ya que los conductores de coches dependerán del cicilista para llegar, a su vez, a sus puestos de trabajo, siendo una cadena que termina siempre con situaciones tensas para ambos conductores.

Es por ello que Pedaladas tampoco apoya la presencia de "lombos" en el entorno de un hospital si existe la alternativa de crear un carril bici. "Dotar de seguridad a las personas que vayan en bicicleta a su puesto de trabajo no es incompatible con no afectar a los enfermos que cada día acceden a ese hospital en ambulancia. Los usuarios de bicicleta no vamos a ser la excusa de los lombos para el Concello. Se puede tener una gran seguridad vial y permitir una vía sanitaria libre de lombos. Esta es una decisión política no técnica como queda demostrado al haber alternativas", resume el colectivo en favor del uso de las bicicletas.

Los portavoces de Pedaladas aseguran no comprender ni compartir "la guerra que tiene el Concello de Pontevedra contra los carriles bici y la bicicleta inclusiva que permite usarla a personas de cualquier edad y condición física".

Así, retan al gobierno local a demostrar "que estamos equivocados" organizando una visista en biciclieta al Hospital Montecelo sin carril bici y sin presencia de Policía para dar seguridad.