Sanxenxo Agrupación Liberal presenta su lista para las municipales

Sanxexo Agrupación Liberal ha dado a conocer su lista de candidatos con la que acudirá a las elecciones municipales de 2019. El exalcalde Gonzalo Pita asegura que "sempre mantivemos a mesma mensaxe, que non é outra que poner o interés xeral por riba de calquera sigla política. Por iso a Sanxenxo lle vai moito mellor dende a chegada de SAL, un partido libre, humilde e sen ataduras, que cumpre ou impón cumprir o seu programa". Los puestos de inicio de la lista los ocupan Daniel Fernández, con experiencia en las concejalías de Urbanismo e Infraestructuras, y Jesús Sueiro, con experiencia en la dirección de las concejalías de Festas, Deportes y Turismo. Además, repiten en la candidatura Carmen Barral, Yago Torres, José Luis Rey, Saúl Torrel, Mª Carmen Balado, María José Bouzada y Francisco Villaverde.

Habrá varias caras nuevas con la incorporación de la abogada Isabel Gonzalo, las empresarias Ana Vizoso y María Margarita Puime, José Luis Prieto (jubilado), la estudiante de Fisioterapia Lucía Otero, el ama de casa Milagros Gondar, el estudiante de Ciencias Políticas Fernando M. González, la mariscadora Mari Luz Esperón, el empleado de hostelería Daniel López y la estudiante de Periodismo Nerea Aragunde.

Gonzalo Pita recuerda que "o concello atópase actualmente a un abismo de cómo o atopamos no 2015. Nestes catro anos tomamos decisións difíciles e os veciños saíron gañando. Baixamos a débeda máis dun 60%, baixamos os impostes e co noso sacrificio de ceder a alcaldía, estanse a executar demandas que levaban aparcadas moitos anos. Se todos pensaramos como veciños e non coma políticos, seríamos máis útiles para os veciños".





La lista completa de SAL queda configurada así:



1. Gonzalo Gonzalo Pita

2. Daniel Fernández Piñeiro (Portonovo)

3. Jesús Joaquín Sueiro Méndez (Sanxenxo)

4. Isabel Gonzalo Pita (Vilalonga)

5. Ana Vizoso Piñeiro (Noalla)

6. María Carmen Barral Novoa (Dorrón)

7. José Luis Prieto Castro (Nantes)

8. Yago Torres Pérez (Vilalonga)

9. María Margarita Puime Lorenzo (Portonovo)

10. Lucía Otero Torres (Gondar)

11. María Carmen Balado Lamas (Noalla)

12. Saúl Torres Fernández (Vilalonga)

13. Milagros Gondar Galiñanes (Portonovo)

14. Fernando Manuel González Piñeiro (Noalla)

15. José Luis Rey Vidal (Gondar)

16. María Luz Esperón Vidal (A Revolta)

17. Francisco Villaverde Otero (Dorrón)

18. Daniel López (Gondar)

19. Nerea Aragunde (Villalonga)

20. María José M. Valentín (Nantes).