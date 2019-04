Ciudadanos reprocha a BNG y PSOE que culpen a Ence de las pintadas amenazantes

El grupo municipal de Ciudadanos Pontevedra, que encabeza la concejala María Rey, ha mostrado su condena a las pintadas amenazantes contra la nacionalista Carmen da Silva, que aparecieron hace unos días y esta misma semana ante el edificio donde reside la edil del BNG.

Sin embargo, la formación, que aún no ha anunciado públicamente el nombre de su candidato a la Alcaldía, reprocha tanto al BNG como al PSOE que vinculen estos hechos a la empresa Ence o a sus trabajadores.

La sede socialista también fue objeto de pintadas parecidas, todas ellas con un lazo verde similar al que utiliza la plantilla de la pastera para defender su continuidad.

Al respecto, C´s lamenta "que la propia edil afectada achaque sin pruebas este suceso a "esbirros de Ence" y relacione de esta forma las pintadas con la defensa de los puestos de trabajo de la pastera en Pontevedra.

El partido naranja hace una encendida defensa de la empresa y dice que "también hay que condenar la persecución del trabajo digno y el intento de humillación de los trabajadores de Ence por parte de BNG y PSOE".

María Rey insiste en "condenar esta campaña del cuyo único fin es que no se hable en Pontevedra de lo que han hecho en los últimos veinte años, de lo que hacen a día de hoy y de que no tienen proyecto para los próximos cuatro años. Hay que recordar que no hay ninguna propuesta industrial ni de dinamización económica de BNG y PSOE para el futuro del municipio".

A pocas horas de que finalice el plazo para certificar sus candidaturas, Ciudadanos aún no ha confirmado a su cabeza de lista para las municipales en Pontevedra.

Después de que las ejecutivas local y gallega propusieran a María Rey para ese puesto, la autonómica rectificó y la relegó al segundo puesto, por detrás de Gregorio Revenga, pero la cúpula nacional aún no lo ha ratificado públicamente.