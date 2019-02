Tenso debate en el Parlamento por una pregunta de En Marea sobre el incendio en Ence

La directora xeral de Calidade Ambiental de la Xunta, Cruz Ferreira, ha protagonizado un enfrentamiento en la Cámara con el diputado de En Marea Marcos Cal durante el transcurso de la comisión de Medio Ambiente.

Marcos Cal ha lamentado las "descalificaciones y faltas de respeto" vertidas por Cruz Ferreira durante su respuesta a una pregunta sobre el incendio que tuvo lugar en una torre de refrigeración en Ence en enero en Pontevedra. Por su parte, la responsable de Calidade Ambiental ha pedido durante el debate "no bajar a estos niveles que son denigrantes".

Durante su toma de la palabra, Marcos Cal ha denunciado la "trama de corrupción" alrededor de Ence, "incumpliendo la legislación" y en la que "siempre contaron con la colaboración del PP". Así, ha recordado su privatización con José María Aznar como presidente, así como la prórroga del Gobierno de Mariano Rajoy de 60 años a la concesión en la ría de Pontevedra. Y en todo ello "siempre tiene detrás a la Xunta para blanquear su actividad".

En respuesta, Cruz Ferreira ha tachado de "falacia" las palabras de Marcos Cal. "Lamento su falta de conocimiento sobre medio ambiente", le ha espetado.

Tras referirse al currículum de Marcos Cal como "agente comercial de bodegas", Cruz Ferreira ha dado cuenta de los datos relativos al incendio producido en la fábrica de Ence, momento en el que le ha dicho al diputado: "Las gráficas son un poco difíciles de comprender, si a veces no comprendes el texto, las gráficas entiendo que te vengan un poco complicadas".

Esta afirmación ha provocado las quejas del diputado de la formación rupturista, quien ha censurado que lo trate con "condescendencia". Llegados a este punto ha tenido que intervenir el presidente de la comisión, Jaime Castiñeira, para pedir "respeto hacia todo el mundo".

"No te ofendas, porque a mí misma me cuesta entender la gráfica", le ha replicado la alto cargo de la Consellería de Medio Ambiente. "Tú viniste a hablar de corrupción y yo te estoy respondiendo (...) ¡pero tú te escuchaste a ti lo que has dicho tú!", ha proseguido Cruz Ferreira. A esto ha respondido Cal: "A usted personalmente no le hice ningún ataque personal".

En lo tocante al motivo de la pregunta, la responsable de Calidade Ambiental ha asegurado que no se tiene constancia de que el incendio en una torre de refrigeración en Ence diese lugar a "ninguna afección" al suelo.

Apunta que las aguas residuales que provocó fueron tratadas en la depuradora que la empresa tiene en sus instalaciones, mientras no hay alteraciones "fuera de lo normal" en las emisiones a la atmósfera.

Sobre este extremo, Cal ha reprochado que ese incendio se produjo en el contexto de unas obras que "carecían de licencia municipal", mientras la empresa "salió a minimizar" sus consecuencias y el "peligro que supone" en una zona "tan poblada"