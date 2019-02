Alcaldes catalanes conocerán hoy el modelo urbano local

Ana Montalbán, arquitecta-urbanista y nueva coordinadora técnica de la Red de Ciudades que Caminan se encuentra desde ayer en Pontevedra con el ?n de conocer en profundidad y de primera mano la transformación urbana que hace de la ciudad un referente en el mundo.

Aprovechando su estancia en Galicia, se acercará también a conocer Carballo, miembro de la red; y a Ferrol, ciudad interesada en formar parte de ella.

El alcalde Miguel Fernández Lores, presidente de la Red de Ciudades que Caminan, se reunió con Montalbán con la que comparte el afán de "traballar a favor de facer unhas cidades máis humanas e que permitan a convivencia e os desplazamentos peatonais nos espazos públicos".

Después de una primera fase de creación y consolidación, Ciudades que Caminan (la red nació en el 2012) se encuentra en un momento de expansión, apostando por la captación e incorporación de nuevos socios y por la busca de una mayor in? uencia en las administraciones con el objetivo puesto en construir entre todos ciudades para las personas. Hoy en día son 43 las ciudades incorporadas a la red (www.ciudadesquecamina.org).

Montalbán señala que Pontevedra "es una visita" obligada y, después de de 24 horas en la Buena Vila reconoce que las expectativas que tenía sobre el modelo urbano quedan "muy superadas" por la realidad.

"Sorprende el esfuerzo de transformación urbano hecho. No son señales, no son operaciones estéticas sino que uno percibe que es una ciudad para estar y para caminar, se ve por el diseño urbano" apunta esta arquitecta-urbanista para añadir que "cuándo alguien llega de fuera y nota que es una ciudad tranquila para estar, para vivir? ahí está el éxito y no hace falta un manual explicativo".

La estancia de la coordinadora técnica de la red en Pontevedra coincide con la visita hoy de una delegación de la Asociació Catalana de Municipis ( www.acm.cat) de doce personas, entre ellas el secretario general de la asociación y alcalde de Su d' Urgell y los alcaldes de Girona, Vic, Sant Cugat, un vicepresidente de la Diputación de Lleida y una concejal de Barcelona. La visita responde a una solicitud formulada al Concello por la ACM con el ?n de estudiar el proceso de transformación urbana de Pontevedra.

La delegación catalana, junto con Ana Montalbán, mantendrán una reunión de trabajo sobre el modelo Pontevedra con el director general de Urbanismo y técnicos municipales y harán una visita guiada por la ciudad.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, bromeaba ayer con el hecho de que la visita coincida con un día de ciclogénesis, ya que el mal tiempo pondrá a prueba el sistema de tráfico de Pontevedra.

Ana Montalbán, por su parte, evito comparar el diseño urbano de Pontevedra con Granada, su ciudad natal y municipio que en su momento implantó el Metrominuto ideado en Pontevedra.

"Granada aún no inició su transformación urbana, por eso no es comparable". Añadió que el Metrominuto sí es extrapolable, al margen de las dimensiones o diferencias poblacionales, porque "cualquier ciudad se puede organizar en barrios en los que aplicar estos conceptos de proximidad".

Reconoció que en Granada conviven sensibilidades diferentes y mientras unos barrios demandan un mayor protagonismo para los peatones, en otros sigue imperando la supremacía del automóvil.

Con todo, Ana Montalbán insiste en que la sensibilización es cada vez mayor. Ciudades como Sevilla, Córdoba o Valencia forman ya parte de la red Ciudades que Camina, de la que es presidente el alcalde de Pontevedra, "pero son muchas las que ya muestran interés en integrarse".

Y esa incorporación será una de las cuestiones que Ana Montalbán y el alcalde de Pontevedra plantearán a la delegación catalana que hoy llega a la ciudad y entre los que se encuentran municipios como Barcelona o Lleida.