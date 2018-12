Chano Piñeiro y Clotilde Fernández Orge

El PP acordó retirar su moción para nombrar hijo adoptivo de Ponte Caldelas a Chano Piñeiro, así como la concesión de una calle que lleve su nombre. También retiró la moción en la que se solicitaba la concesión del nombre de la plaza empedrada junto al río Verdugo a Clotilde Fernández Orge. El motivo fue el compromiso público de todos los grupos municipales de convocar una junta de portavoces para conseguir el mayor consenso posible en la denominación de las calles sin nombre y ante el anuncio del alcalde Andrés Díaz de votar en contra de las citadas mociones.

"Cando se propón o nome de persoas cuns méritos máis que salientables para ampliar o nomenclátor de Ponte Caldelas naquelas rúas e prazas que carecen de denominación, o lóxico e tentar busca-la unanimidade para maior honra dos homenaxeados e as súas familias ao tempo que se reflicte un desexo e unha vontade cidadá maioritaria para que se honre a memoria de persoas como Chano Piñeiro ou Clotilde Fernández Orge que tanto significaron na cultura galega e no empoderamento feminino en tempos difíciles polo que optamos por non afondar no enfrontamento e no clima de crispación que estaban a protagonizar os membros do tripartito e por eso deixamos a nosa proposta para mellor ocasión", señaló el portavoz popular.