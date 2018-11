Calendario del Salón do Libro

La concejala de Cultura, Carme Foces y el diputado Xosé Leal presentaron ayer el calendario del Salón 2019 junto a tres de las ilustradoras finalistas: MeliMolita, Susana Suniaga y Sarai Lorenzo.

Esta iniciativa, llevada a cabo por segundo año, parte del Premio Internacional de Ilustración convocado por el Salón que, según comentó Fouces, tanto en la primera como en la segunda convocatoria, superó las expectativas, contando un elevado nivel de participación, de internacionalización y de calidad en las propuestas recibidas. "Era de xustiza darlle un espazo ás ilustradoras dentro do que é a literatura infantil e xuvenil. A ilustración no noso país, merece un tratamento aparte e un escaparate propio e este almanaque é unha forma de difundila. Estará no Culturgal á disposición do público no stand do Concello ata rematar existencias".

Por su parte, Xosé Leal comenzó su intervención señalando que "máis que un calendario é un catálogo artístico. É plasmación dun traballo importante das mulleres e homes que cren que a literatura e a ilustración son un maridaxe necesario para potenciar esta industria, especialmente en Galicia, fomentando a interrelación coa formación que se imparte en Belas Artes".

De ahí justamente proceden las tres ilustradoras finalistas que asistieron a la presentación y estarán también hoy, a las 17 horas, en el Espacio Libro del Culturgal.

MeliMolita, Sarai Lorenzo y Susana Suniaga son o fueron estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra y las tres cuentan también con el Mestrado en Libro Ilustrado.

Ilustran respectivamente los meses de septiembre, noviembre y diciembre y cada una representó su concepto de revolución: MeliMolita la revolución interior a partir de la lectura, Sarai Lorenzo inspirándose en una foto en la que la revolución de las nuevas tecnologías casi finalizó con la lectura tradicional y Suniaga con el concepto de revolución a través del conocimiento y la lectura.