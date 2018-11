La Guardia Civil investiga la presunta profanación de una tumba en Viascón -Varios vecinos alertaron al alcalde tras ver a unos jóvenes manipulando restos mortales -No consta ninguna denuncia -El Concello inspeccionó el cementerio y el monte anexo

La Guardia Civil investiga la presunta profanación de una tumba en el cementerio de Viascón después de que varios vecinos alertasen de lo ocurrido al alcalde de Cerdedo-Cotobade.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este domingo. Varias personas que se encontraban de visita en el cementerio comprobaron como varias personas manipulaban una tumba, sacando los restos mortales que se encontraban en el interior de un féretro.

Alarmadas, abandonaron el cementerio y esperaron hasta el lunes para ponerse en contacto con el alcalde y comunicarle la macabra escena que habían presenciado. Según narraron al regidor, tuvieron oportunidad de ver como manipulaban restos óseos.

"Estas persoas dixéronme que viron como andaban cos restos óseos sen ningún tipo de control nin medida de seguridad. Dixéronme que desconfiaban que os tiraran no contenedor do camposanto". Jorge Cubela envió entonces, el mismo lunes, a los operarios del servicio de limpieza al cementerio de Viascón, para inspección el contenido del contenedor.

Sin embargo, cuando llegaron a la zona el contenedor ya había sido vaciado por el camión de la basura y su contenido ya había sido tratado y traslado.

"Xa é imposible saber si no contido dese contenedor de lixo había algún resto mortuorio". Jorge Cubela pone en cuestión que así sea, y conjetura con la posibilidad de que, quien profanó la tumba, esparciese los restos óseos por un monte colindante con el cementerio.

Operarios municipales también inspeccionaron la zona, sin encontrar nada.

"Trátase dun suceso estrano. O normal é que estas tarefas de levantamento dun cadáver as faga persoal especializado e normalmente se encargan as funerarias de facelas", reflexiona Jorge Cubela, que confirma también que no existe por el momento ninguna denuncia por estos hechos. Es decir, por el momento ninguna familia del municipio ha detectado daños en su panteón.

Investigación

Con todo, y con el objetivo de verificar lo ocurrido, Jorge Cubela puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación al respecto sin que hasta el momento haya conclusión alguna.

La noticia de la supuesta profanación circulaba ayer por Viascón y muchos vecinos de la parroquia habían oído algo al respecto.